Період для завершення розпочатих справ: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 лютого

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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122218 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182446 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146876 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138473 перегляди

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15 березня, 12:52 • 117165 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Київ • УНН

 • 136182 перегляди

Астролог Ксенія Базиленко дала прогноз для кожного знака Зодіаку і розповіла про вплив планет на тиждень.

Цей тиждень обіцяє бути спокійним, без яскравих подій. Місяць іде на спад, а отже, настав час завершувати розпочаті справи, підбивати підсумки і наводити лад у думках і житті. Про те, що на нас чекає в період з 17 по 23 лютого спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Загальна енергетика тижня

18 лютого Сонце увійде в знак Риб, де вже перебувають Меркурій, Сатурн і Нептун. Таке поєднання планет створює атмосферу розмитості та невизначеності. Енергія слабшає, а справи можуть просуватися повільно. Багато хто відчує бажання усамітнитися, зробити паузу і відволіктися від реальності

- заявила Базиленко.

Як зазначила астролог, у світових подіях пануватиме туманність: конструктивні переговори даються важко, а важливі рішення ухвалюють за закритими дверима. Логіка поступається місцем інтуїції, а замість чітких домовленостей можливі таємні маніпуляції і приховані ігри.

Вплив Марса

Ретроградність Марса наближається до завершення. Уже наступного тижня він вийде з цього стану, але поки що його рух сповільнюється. За словами Базиленко, це впливає на нашу активність: будь-яке починання вимагає більше зусиль і терпіння.

З 21 по 25 лютого Марс утворює тригон із Меркурієм. Це символізує продовження переговорів і обговорень, але без особливої динаміки і ясності. До того ж у другій половині тижня Меркурій сформує квадрат до Юпітера, що лише підтвердить відсутність єдності в політичних питаннях і ускладнить досягнення згоди..

- розповіла Базиленко.

Очікування великих змін

За словами астролога, ми на порозі значних астрологічних подій. Уже в березні почнеться період затемнень, супроводжуваний скупченням планет і ретроградністю Меркурія та Венери. Ці процеси вплинуть на важливі світові події, тому зараз краще підготуватися до змін, завершивши всі можливі справи.

Цей тиждень - найкращий момент для вирішення значущих питань і великих придбань. У березні вплив затемнень може внести хаос, що ускладнить реалізацію важливих планів.

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Місячні ритми

Цього тижня Місяць пройде через знаки Терезів, Скорпіона, Стрільця і Козерога:

  •  Понеділок: напружені аспекти Місяця вимагають підвищеної уваги до безпеки й обережності у справах.
    • Із середи на четвер: можуть снитися віщі сни, інтуїція буде особливо загостреною.
      • П'ятниця: день Венери, а Місяць створить гармонійний аспект із цією планетою. Чудовий час для догляду за собою, косметологічних процедур, SPA, а також приємних покупок.
        •  П'ятниця (після обіду) - субота: напружені місячні аспекти радять бути уважними й уникати ризикованих ситуацій.

          Астролог радить використати цей тиждень для спокійного завершення справ, відпочинку та відновлення сил. "Великі зміни вже близько, а отже, важливо підійти до них із ясним розумом і внутрішньою рівновагою. Нехай цей період стане для вас часом гармонії, підготовки та мудрих рішень", - заявила Базиленко. 

          ОВЕН

          Цей тиждень потрібен вам для того, щоб навести лад усередині себе і розібратися у своєму внутрішньому світі. Прийшов період для відпочинку, накопичення сил і пошуку нових ресурсів для майбутніх справ. Також це гарний час для того, щоб подбати про свою зовнішність, стиль одягу. У коханні на вас чекає удача і дуже цікаві знайомства.

          ТЕЛЕЦЬ

          Це гарний тиждень для того, щоб спокійно вести розпочаті справи і поступово впроваджувати свої проєкти, звертаючи увагу на нюанси, які можуть виникнути. Цей період принесе вам цікаві зустрічі і можливість домовитися про важливі події, вибудовуючи чіткі зміни в майбутніх справах.

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          БЛИЗНЮКИ

          Цього тижня варто уникати зайвих амбіцій і претензій до себе. Тільки в цьому разі вам вдасться домогтися успіху й отримати схвалення керівництва. Підійдіть до справи серйозно і ґрунтовно - до кінця тижня ви покажете приголомшливий результат. Тиждень обіцяє бути дуже успішним.

          РАК

          Цей тиждень обіцяє бути дуже активним і можливість розв'язувати безліч питань, а також у вас надаються можливості підвищити свою значимість, особливо якщо ви викладач, коуч або працюєте з іноземцями. Можливі тривалі відрядження або поїздки за кордон. На вихідних ви можете відчути емоційний занепад - краще провести час на самоті, щоб набратися сил.

          ЛЕВ

          Це хороший тиждень для невеликого ризику й експериментів. Спирайтеся на свою інтуїцію й удачу. Складні юридичні питання можуть вирішитися найнезвичайнішим способом. Також можливі далекі поїздки і подорожі.

          ДІВА

          Зараз дуже важливо знайти гармонію і завдяки цьому вибудувати хороші стосунки в умовах навколишнього середовища. Спирайтеся на партнерів - як у бізнесі, так і в шлюбі. Очікуйте на позитивні розв'язання юридичних та соціальних питань.

          ТЕРЕЗИ

          Починається період, коли важливо багато працювати, забезпечувати надійність і давати хороші результати вашої діяльності. Робіть усе спокійно і ретельно плануйте, прислухаючись до інтуїції. Найнесподіванішим чином можуть прийти ідеї та можливості у зміні роботи або виду діяльності. Також варто уважно поставитися до питань здоров'я, особливо до харчування.

          СКОРПІОН

          У вашому житті настав період гарного і повноцінного відпочинку. На початку цього тижня ви можете бути занадто емоційними через присутність Місяця у вашому знаку. Тиждень буде особливо успішним для творчих Скорпіонів - на вас чекає натхнення і можливість представити світу свої нові твори. У коханні також очікуйте на удачу.

          СТРІЛЕЦЬ

          Цього тижня ви занурюєтеся в побутові питання і тісне спілкування з родичами. У вас може виникнути сильне бажання усамітнитися і добре відпочити - найкраще зробити це на вихідних. У другій половині тижня стежте за своїми емоціями, які можуть бути надмірними. Також зараз на вас чекає удача в коханні.

          КОЗЕРОГ

          Тиждень буде насичений необхідними зустрічами, переговорами і поїздками. На вас обрушиться потік інформації, серед якого можуть бути заплутані моменти. Будьте особливо уважні під час підписання документів. У фінансовому відношенні на вас чекає велика удача.

          ВОДОЛІЙ

          Цього тижня можлива велика фінансова удача. Це також прекрасний час для розширення бізнесу, залучення інвесторів і пошуку нових джерел доходу. Можливі цікаві зустрічі, особливо в любовній сфері.

          РИБИ

          Цей тиждень не дасть вам можливості зайнятися собою, своїм іміджем, а також переглянути свої цілі. У вас буде шанс схематично завершити всі розпочаті справи. Важливі рішення приймайте, спираючись на інтуїцію. У фінансах на вас чекає успіх. У любовних стосунках може виникнути необхідність переглянути свою позицію і внести гармонійні зміни.

          Лілія Подоляк

          Лілія Подоляк

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