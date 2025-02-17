Період для завершення розпочатих справ: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 лютого

Цей тиждень обіцяє бути спокійним, без яскравих подій. Місяць іде на спад, а отже, настав час завершувати розпочаті справи, підбивати підсумки і наводити лад у думках і житті. Про те, що на нас чекає в період з 17 по 23 лютого спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Загальна енергетика тижня

18 лютого Сонце увійде в знак Риб, де вже перебувають Меркурій, Сатурн і Нептун. Таке поєднання планет створює атмосферу розмитості та невизначеності. Енергія слабшає, а справи можуть просуватися повільно. Багато хто відчує бажання усамітнитися, зробити паузу і відволіктися від реальності - заявила Базиленко.

Як зазначила астролог, у світових подіях пануватиме туманність: конструктивні переговори даються важко, а важливі рішення ухвалюють за закритими дверима. Логіка поступається місцем інтуїції, а замість чітких домовленостей можливі таємні маніпуляції і приховані ігри.

Вплив Марса

Ретроградність Марса наближається до завершення. Уже наступного тижня він вийде з цього стану, але поки що його рух сповільнюється. За словами Базиленко, це впливає на нашу активність: будь-яке починання вимагає більше зусиль і терпіння.

З 21 по 25 лютого Марс утворює тригон із Меркурієм. Це символізує продовження переговорів і обговорень, але без особливої динаміки і ясності. До того ж у другій половині тижня Меркурій сформує квадрат до Юпітера, що лише підтвердить відсутність єдності в політичних питаннях і ускладнить досягнення згоди.. - розповіла Базиленко.

Очікування великих змін

За словами астролога, ми на порозі значних астрологічних подій. Уже в березні почнеться період затемнень, супроводжуваний скупченням планет і ретроградністю Меркурія та Венери. Ці процеси вплинуть на важливі світові події, тому зараз краще підготуватися до змін, завершивши всі можливі справи.

Цей тиждень - найкращий момент для вирішення значущих питань і великих придбань. У березні вплив затемнень може внести хаос, що ускладнить реалізацію важливих планів.

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Місячні ритми

Цього тижня Місяць пройде через знаки Терезів, Скорпіона, Стрільця і Козерога:

Понеділок: напружені аспекти Місяця вимагають підвищеної уваги до безпеки й обережності у справах.

Із середи на четвер: можуть снитися віщі сни, інтуїція буде особливо загостреною.

П'ятниця: день Венери, а Місяць створить гармонійний аспект із цією планетою. Чудовий час для догляду за собою, косметологічних процедур, SPA, а також приємних покупок.

П'ятниця (після обіду) - субота: напружені місячні аспекти радять бути уважними й уникати ризикованих ситуацій.

Астролог радить використати цей тиждень для спокійного завершення справ, відпочинку та відновлення сил. "Великі зміни вже близько, а отже, важливо підійти до них із ясним розумом і внутрішньою рівновагою. Нехай цей період стане для вас часом гармонії, підготовки та мудрих рішень", - заявила Базиленко.

ОВЕН

Цей тиждень потрібен вам для того, щоб навести лад усередині себе і розібратися у своєму внутрішньому світі. Прийшов період для відпочинку, накопичення сил і пошуку нових ресурсів для майбутніх справ. Також це гарний час для того, щоб подбати про свою зовнішність, стиль одягу. У коханні на вас чекає удача і дуже цікаві знайомства.

ТЕЛЕЦЬ

Це гарний тиждень для того, щоб спокійно вести розпочаті справи і поступово впроваджувати свої проєкти, звертаючи увагу на нюанси, які можуть виникнути. Цей період принесе вам цікаві зустрічі і можливість домовитися про важливі події, вибудовуючи чіткі зміни в майбутніх справах.

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БЛИЗНЮКИ

Цього тижня варто уникати зайвих амбіцій і претензій до себе. Тільки в цьому разі вам вдасться домогтися успіху й отримати схвалення керівництва. Підійдіть до справи серйозно і ґрунтовно - до кінця тижня ви покажете приголомшливий результат. Тиждень обіцяє бути дуже успішним.

РАК

Цей тиждень обіцяє бути дуже активним і можливість розв'язувати безліч питань, а також у вас надаються можливості підвищити свою значимість, особливо якщо ви викладач, коуч або працюєте з іноземцями. Можливі тривалі відрядження або поїздки за кордон. На вихідних ви можете відчути емоційний занепад - краще провести час на самоті, щоб набратися сил.

ЛЕВ

Це хороший тиждень для невеликого ризику й експериментів. Спирайтеся на свою інтуїцію й удачу. Складні юридичні питання можуть вирішитися найнезвичайнішим способом. Також можливі далекі поїздки і подорожі.

ДІВА

Зараз дуже важливо знайти гармонію і завдяки цьому вибудувати хороші стосунки в умовах навколишнього середовища. Спирайтеся на партнерів - як у бізнесі, так і в шлюбі. Очікуйте на позитивні розв'язання юридичних та соціальних питань.

ТЕРЕЗИ

Починається період, коли важливо багато працювати, забезпечувати надійність і давати хороші результати вашої діяльності. Робіть усе спокійно і ретельно плануйте, прислухаючись до інтуїції. Найнесподіванішим чином можуть прийти ідеї та можливості у зміні роботи або виду діяльності. Також варто уважно поставитися до питань здоров'я, особливо до харчування.

СКОРПІОН

У вашому житті настав період гарного і повноцінного відпочинку. На початку цього тижня ви можете бути занадто емоційними через присутність Місяця у вашому знаку. Тиждень буде особливо успішним для творчих Скорпіонів - на вас чекає натхнення і можливість представити світу свої нові твори. У коханні також очікуйте на удачу.

СТРІЛЕЦЬ

Цього тижня ви занурюєтеся в побутові питання і тісне спілкування з родичами. У вас може виникнути сильне бажання усамітнитися і добре відпочити - найкраще зробити це на вихідних. У другій половині тижня стежте за своїми емоціями, які можуть бути надмірними. Також зараз на вас чекає удача в коханні.

КОЗЕРОГ

Тиждень буде насичений необхідними зустрічами, переговорами і поїздками. На вас обрушиться потік інформації, серед якого можуть бути заплутані моменти. Будьте особливо уважні під час підписання документів. У фінансовому відношенні на вас чекає велика удача.

ВОДОЛІЙ

Цього тижня можлива велика фінансова удача. Це також прекрасний час для розширення бізнесу, залучення інвесторів і пошуку нових джерел доходу. Можливі цікаві зустрічі, особливо в любовній сфері.

РИБИ

Цей тиждень не дасть вам можливості зайнятися собою, своїм іміджем, а також переглянути свої цілі. У вас буде шанс схематично завершити всі розпочаті справи. Важливі рішення приймайте, спираючись на інтуїцію. У фінансах на вас чекає успіх. У любовних стосунках може виникнути необхідність переглянути свою позицію і внести гармонійні зміни.