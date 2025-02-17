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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

Киев  •  УНН

 • 55740 просмотра

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Астролог Ксения Базиленко дала прогноз для каждого знака Зодиака и рассказала о влиянии планет на неделю.

Эта неделя обещает быть спокойной, без ярких событий. Луна идет на убыль, а значит, пришло время завершать начатые дела, подводить итоги и наводить порядок в мыслях и жизни. О том, что нас ждет в период с 17 по 23 февраля специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Общая энергетика недели

18 февраля Солнце войдет в знак Рыб, где уже находятся Меркурий, Сатурн и Нептун. Такое сочетание планет создает атмосферу размытости и неопределенности. Энергия ослабевает, а дела могут продвигаться медленно. Многие ощутят желание уединиться, сделать паузу и отвлечься от реальности

- заявила Базиленко.

Как отметила астролог, в мировых событиях будет царить туманность: конструктивные переговоры даются с трудом, а важные решения принимаются за закрытыми дверями. Логика уступает место интуиции, а вместо четких договоренностей возможны тайные манипуляции и скрытые игры.

Влияние Марса

Ретроградность Марса приближается к завершению. Уже на следующей неделе он выйдет из этого состояния, но пока его движение замедляется. По словам Базиленко, это влияет на нашу активность: любое начинание требует больше усилий и терпения.

С 21 по 25 февраля Марс образует тригон с Меркурием. Это символизирует продолжение переговоров и обсуждений, но без особой динамики и ясности. К тому же во второй половине недели Меркурий сформирует квадрат к Юпитеру, что лишь подтвердит отсутствие единства в политических вопросах и усложнит достижение согласия

- рассказала Базиленко.

Ожидание больших перемен

По словам астролога, мы на пороге значительных астрологических событий. Уже в марте начнется период затмений, сопровождаемый скоплением планет и ретроградностью Меркурия и Венеры. Эти процессы повлияют на важные мировые события, поэтому сейчас лучше подготовиться к переменам, завершив все возможные дела.

Эта неделя — лучший момент для решения значимых вопросов и крупных приобретений. В марте влияние затмений может внести хаос, что усложнит реализацию важных планов.

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Лунные ритмы

На этой неделе Луна пройдет через знаки Весов, Скорпиона, Стрельца и Козерога:

  •  Понедельник: напряженные аспекты Луны требуют повышенного внимания к безопасности и осторожности в делах.
    • Со среды на четверг: могут сниться вещие сны, интуиция будет особенно обостренной.
      • Пятница: день Венеры, а Луна создаст гармоничный аспект с этой планетой. Отличное время для ухода за собой, косметологических процедур, SPA, а также приятных покупок.
        •  Пятница (после обеда) – суббота: напряженные лунные аспекты советуют быть внимательными и избегать рискованных ситуаций.

          Астролог советует использовать эту неделю для спокойного завершения дел, отдыха и восстановления сил. "Большие перемены уже близко, а значит, важно подойти к ним с ясным умом и внутренним равновесием. Пусть этот период станет для вас временем гармонии, подготовки и мудрых решений", - заявила Базиленко. 

          ОВЕН

          Эта неделя нужна вам для того, чтобы навести порядок внутри себя и разобраться в своем внутреннем мире. Пришел период для отдыха, накопления сил и поиска новых ресурсов для будущих дел. Также это хорошее время для того, чтобы позаботиться о своей внешности, стиле одежды. В любви вас ждет удача и очень интересные знакомства.

          ТЕЛЕЦ

          Это хорошая неделя для того, чтобы спокойно вести начатые дела и постепенно внедрять свои проекты, обращая внимание на нюансы, которые могут возникнуть. Этот период принесет вам интересные встречи и возможность договориться о важных событиях, выстраивая четкие перемены в будущих делах.

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          БЛИЗНЕЦЫ

          На этой неделе стоит избегать излишних амбиций и претензий к себе. Только в этом случае вам удастся добиться успеха и получить одобрение руководства. Подойдите к делу серьезно и основательно — к концу недели вы покажете потрясающий результат. Неделя обещает быть очень успешной.

          РАК

          Эта неделя обещает быть очень активной и возможность разрешать множество вопросов, а также у вас предоставляются возможности повысить свою значимость, особенно если вы преподаватель, коуч или работаете с иностранцами. Возможны длительные командировки или поездки за границу. На выходных вы можете ощутить эмоциональный упадок — лучше провести время в уединении, чтобы набраться сил.

          ЛЕВ

          Это хорошая неделя для небольшого риска и экспериментов. Опирайтесь на свою интуицию и удачу. Сложные юридические вопросы могут разрешиться самым необычным способом. Также возможны дальние поездки и путешествия.

          ДЕВА

          Сейчас очень важно найти гармонию и благодаря этому выстроить хорошие отношения в условиях окружающей среды. Опирайтесь на партнеров — как в бизнесе, так и в браке. Ожидайте положительные решения юридических и социальных вопросов.

          ВЕСЫ

          Начинается период, когда важно много работать, обеспечивать надежность и давать хорошие результаты вашей деятельности. Делайте все спокойно и тщательно планируйте, прислушиваясь к интуиции. Самым неожиданным образом могут прийти идеи и возможности в смене работы или виде деятельности. Также стоит внимательно отнестись к вопросам здоровья, особенно к питанию.

          СКОРПИОН

          В вашей жизни наступил период хорошего и полноценного отдыха. В начале этой недели вы можете быть слишком эмоциональны из-за присутствия Луны в вашем знаке. Неделя будет особенно успешной для творческих Скорпионов — вас ждет вдохновение и возможность представить миру свои новые произведения. В любви также ожидайте удачу.

          СТРЕЛЕЦ

          На этой неделе вы погружаетесь в бытовые вопросы и тесное общение с родственниками. У вас может возникнуть сильное желание уединиться и хорошо отдохнуть — лучше всего сделать это на выходных. Во второй половине недели следите за своими эмоциями, которые могут быть чрезмерными. Также сейчас вас ждет удача в любви.

          КОЗЕРОГ

          Неделя будет насыщена необходимыми встречами, переговорами и поездками. На вас обрушится поток информации, среди которого могут быть запутанные моменты. Будьте особенно внимательны при подписании документов. В финансовом отношении вас ждет большая удача.

          ВОДОЛЕЙ

          На этой неделе возможна большая финансовая удача. Это также прекрасное время для расширения бизнеса, привлечения инвесторов и поиска новых источников дохода. Возможны интересные встречи, особенно в любовной сфере.

          РЫБЫ

          Эта неделя не даст вам возможности заняться собой, своим имиджем, а также пересмотреть свои цели. У вас будет шанс схематично завершить все начатые дела. Важные решения принимайте, опираясь на интуицию. В финансах вас ждет успех. В любовных отношениях может возникнуть необходимость пересмотреть свою позицию и внести гармоничные изменения.

          Лилия Подоляк

          Лилия Подоляк

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