Сенцова на вручении премии Сахарова представят адвокат и сестра - СМИ

"Если ничего не изменится в последний момент, Сенцова представят его адвокат и двоюродная сестра на церемонии награждения премией Сахарова в Страсбурге, которая состоится 12 декабря", - написал Р.Йозвяк.

Напомним, 25 октября осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцов присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова. На соискание премии Сенцова выдвинула группа Европейской народной партии в Европейском парламенте. Церемония награждения должна состояться 12 ноября в Страсбурге.

Сенцов осужден в России на 20 лет заключения по обвинению в "подготовке терактов" в аннексированном Крыму. Режиссер обвинения отвергает. В знак протеста он голодал от 14 мая с требованием освободить всех украинцев, которых Россия удерживает по политическим мотивам. Сенцов прекратил голодовку 6 октября. Он назвал это "вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления".

barring any late changes #Sentsov will be represented by his lawyer and cousin for the #Sakharov award ceremony in Strasbourg on 12 December. #Ukraine #Crimea #Russia

