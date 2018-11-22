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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101841 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 139942 просмотра

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7 марта, 15:45 • 134107 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141586 просмотра

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Сенцова на вручении премии Сахарова представят адвокат и сестра - СМИ

Сенцова на вручении премии Сахарова представят адвокат и сестра - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. На церемонии вручения премии Сахарова украинского режиссера Олега, который удерживается в российской тюрьме, представят его адвокат и двоюродная сестра. Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает УНН.

"Если ничего не изменится в последний момент, Сенцова представят его адвокат и двоюродная сестра на церемонии награждения премией Сахарова в Страсбурге, которая состоится 12 декабря", - написал Р.Йозвяк.

Напомним, 25 октября осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцов присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова. На соискание премии Сенцова выдвинула группа Европейской народной партии в Европейском парламенте. Церемония награждения должна состояться 12 ноября в Страсбурге.

Сенцов осужден в России на 20 лет заключения по обвинению в "подготовке терактов" в аннексированном Крыму. Режиссер обвинения отвергает. В знак протеста он голодал от 14 мая с требованием освободить всех украинцев, которых Россия удерживает по политическим мотивам. Сенцов прекратил голодовку 6 октября. Он назвал это "вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления".

barring any late changes #Sentsov will be represented by his lawyer and cousin for the #Sakharov award ceremony in Strasbourg on 12 December. #Ukraine #Crimea #Russia

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 22 ноября 2018 г.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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