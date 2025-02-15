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АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
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Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 152405 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 149058 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

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Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 134784 просмотра

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13 февраля, 12:09 • 145796 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

Киев  •  УНН

 • 62925 просмотра

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15 февраля мир отмечает ряд праздников, включая День зеленых стен, День бегемота и День киберспорта. Также в этот день чествуют операционных медсестер и отмечают День одиночества.

15 февраля мир отмечает Международный день зеленых стен, который посвящен популяризации и повышению осведомленности о преимуществах живых стен, зеленых фасадов и вертикальных садов, пишет УНН.

Идея этого дня заключается в популяризации практики создания вертикальных садов в мегаполисах.  Впервые этот праздник начали отмечать по инициативе экологов, которые призвали урбанизированный мир искать новые способы сохранения природы.

Этот праздник был основан в честь дня рождения Стэнли Гарта Уайта, ландшафтного архитектора, который в 1938 году запатентовал первую живую стену.

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку11.02.25, 16:04 • 247101 просмотр

Уникальный спортивный праздник - День киберспорта - в Украине отмечается именно 15 февраля.

Эта дата стала символической для многочисленных геймеров и профессиональных киберспортсменов, ведь киберспорт давно превратился в отдельную индустрию с собственными чемпионатами, командами и болельщиками.

Киберспорт в Украине активно развивается с начала 2000-х, и сейчас наши игроки входят в состав лучших мировых команд.

Этот день - прекрасная возможность почтить тех, кто своим талантом и настойчивостью прославляет страну в этой области.

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Белый дом оригинально "поздравил" нелегалов с Днем святого Валентина14.02.25, 22:10 • 51292 просмотра

Ежегодно 15 февраля в мире празднуют День бегемота - одного из крупнейших млекопитающих, населяющих африканские реки. Этот праздник призван привлечь внимание к проблеме исчезновения бегемотов из-за браконьерства и уменьшения природных сред обитания.

Традиционно в этот день зоологические парки и экологические организации проводят тематические мероприятия, лекции и образовательные программы, чтобы повысить осведомленность людей о важности сохранения этих уникальных животных.

У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш14.02.25, 12:16 • 131694 просмотра

15 февраля мировое сообщество отмечает Международный день синдрома Ангельмана - редкого генетического заболевания, влияющего на нервную систему и развитие ребенка.

Этот день создан для поддержки пациентов, их семей и исследователей, которые ищут пути лечения.

Впервые этот день начали отмечать в США, а впоследствии инициатива распространилась на весь мир.

Символом поддержки является бабочка - она олицетворяет легкость, которой стремятся достичь семьи в борьбе с недугом.

Синдром «Праздничного сердца»: что это и чем опасно14.12.24, 21:21 • 18967 просмотров

Ежегодно 15 февраля проводится День осведомленности о холостяцком образе жизни, посвященный тем, кто сознательно выбирает жизнь без брачных уз.

Этот праздник подчеркивает, что быть одиноким - это тоже выбор, который заслуживает уважения.

Впервые отметили этот день в США как альтернативу Дню святого Валентина.

Со временем он приобрел популярность и в Европе, ведь напоминает, что личное счастье не всегда связано с романтическими отношениями.

Одиночество почти на 80% связано с рисками депрессивных симптомов - масштабное исследование06.11.24, 12:50 • 20420 просмотров

С 2009 года 15 февраля в Европе отмечают День операционной медицинской сестры (European Perioperative Nursing Day).  Этот праздник чествует профессионалов, которые обеспечивают безопасность и комфорт пациентов во время хирургических вмешательств.

Инициатором создания этого дня стала Европейская ассоциация медицинских сестер. За годы своего существования праздник помог привлечь внимание к важной роли, которую играют эти медики в современной медицине.

Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста03.02.25, 11:55 • 106578 просмотров

15 февраля в мире также отмечают День одиночества - праздник для тех, кто ценит время наедине с собой.

Этот день дает возможность переосмыслить отношение к одиночеству и увидеть его как источник внутреннего развития.

Праздник появился как своеобразный ответ на коммерциализированный День влюбленных и стал популярным среди людей, стремящихся напомнить обществу, что ценность личности не определяется наличием партнера.

15 февраля - дата, когда мир отмечает День компьютера.

Современные компьютеры стали неотъемлемой частью нашей жизни, изменив способ работы, учебы и общения.

История праздника восходит к 1946 году, когда в США был представлен первый электронный компьютер ENIAC.  С тех пор компьютерные технологии сделали огромный скачок, а этот день - прекрасная возможность отметить их влияние на мир.

В церкви в Италии нашли фреску с необычным исламским элементом02.02.25, 19:54 • 111543 просмотра

Православная церковь 15 февраля чтит память святого апостола Онисима, который был учеником апостола Павла. Считается, что Онисим проповедовал христианство в разных странах и претерпел мученическую смерть за свою веру.

На территории Украины этот день отмечали еще со времен Киевской Руси. Верующие обращаются к святому с просьбами о помощи и заступничестве в сложных жизненных обстоятельствах.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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