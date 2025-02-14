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У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

Киев  •  УНН

 • 22817 просмотра

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У пары гуанако Ракель и Рикардо в Киевском зоопарке родился малыш, которого назвали Санчо. За три недели малыш набрал 5 кг и уже пробует есть зеленые веточки, хотя пока питается материнским молоком.

В Киевском зоопарке у влюбленной пары гуанако Ракель и Рикардо - на свет появился пушистый малыш. Мальчик получил имя Санчо.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на КП «Киевский зоопарк».

Приятная новость от влюбленной пары наших гуанако Ракель и Рикардо - на свет появился замечательный пушистый малыш. Это забавный мальчик, который получил имя Санчо. Малыш питается исключительно маминым молочком и быстро набирает вес. Поэтому из своих начальных 8 кг за 3 недели он уже наелся аж 5 молочных килограммчиков

- поделились радостью в зоопарке.
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Санчо активно интересуется окружающим миром и даже вслед за родителями попробовал зеленые веточки, но решил пока не менять свой молочный рацион.

В зоопарке отмечают, что оба родителя контролируют свое чадо каждую секунду, заботясь о каждом его шаге. Ночью Ракель и Рикардо, как и раньше спят на мягком сене, нежно прижавшись друг к другу. Но теперь между собой укладывают маленького сыночка.

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Дополнение

В Одесском зоопарке завершился конкурс «Пара года - 2025». Победителями стала очень милая пара - барашек Бублик и кошка Массажик. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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