У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш
Киев • УНН
У пары гуанако Ракель и Рикардо в Киевском зоопарке родился малыш, которого назвали Санчо. За три недели малыш набрал 5 кг и уже пробует есть зеленые веточки, хотя пока питается материнским молоком.
В Киевском зоопарке у влюбленной пары гуанако Ракель и Рикардо - на свет появился пушистый малыш. Мальчик получил имя Санчо.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на КП «Киевский зоопарк».
Приятная новость от влюбленной пары наших гуанако Ракель и Рикардо - на свет появился замечательный пушистый малыш. Это забавный мальчик, который получил имя Санчо. Малыш питается исключительно маминым молочком и быстро набирает вес. Поэтому из своих начальных 8 кг за 3 недели он уже наелся аж 5 молочных килограммчиков
Санчо активно интересуется окружающим миром и даже вслед за родителями попробовал зеленые веточки, но решил пока не менять свой молочный рацион.
В зоопарке отмечают, что оба родителя контролируют свое чадо каждую секунду, заботясь о каждом его шаге. Ночью Ракель и Рикардо, как и раньше спят на мягком сене, нежно прижавшись друг к другу. Но теперь между собой укладывают маленького сыночка.
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