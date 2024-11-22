Киевскому зоопарку передали на реабилитацию рысь по имени Степан

Киевский зоопарк приютил самца рыси, по имени Степан, который пять лет прожил в тесных клетках в ресторанах, кафе и частных домах. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Киевский зоологический парк.

Знакомьтесь, пятнистый «котик» Степан - это рысь, которую мы приютили после более 5-ти лет скитаний в тесных клетках ресторанов, кафе и частных домов. Этой осенью, благодаря усилиям волонтеров Степан попал на реабилитацию в Киевзооо

После карантина и лечения он перешел к очередному этапу длительной программы реабилитации - адаптации и социализации в условиях, приближенных к естественным.

Как все представители семейства кошачьих, он любит полакомиться свежим мясом, поточить коготки, побегать, попрыгать и поиграть многочисленными игрушками. Увидеть спасенную рысь Степана можно в естественном вольере фруктового сада Киевского зоопарка