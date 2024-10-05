В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

В Киевском зоопарке заявили о старте сезона Тыквенных уикендов, передает УНН.

"Каждые выходные октября посетители имеют возможность наблюдать за тыквенными угощениями наших жителей.

И это не только полезные и питательные витаминно-минеральные обеды, а часть программы по обогащению среды для животных. Именно эта программа развивает природные способности и инстинкты жителей зоологических парков, а также способствует их здоровью и благополучию", - говорится в сообщении.

Открывать тыквенный сезон будут жители Копытного ряда КиевЗоо.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ КОРМЛЕНИЯ 5-6 ОКТЯБРЯ

12:00 - Бизоны

12:15 - Зубры

12:30 - Лошади Пржевальского