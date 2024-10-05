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У столичному зоопарку стартували гарбузові вікенди: наймиліші фото осінніх частувань

Київ • УНН

 • 113613 перегляди

У Київському зоопарку стартують гарбузові вікенди. Щовихідних жовтня відвідувачі зможуть спостерігати за годуванням тварин гарбузами, що є частиною програми збагачення середовища для мешканців зоопарку.

У Київському зоопарку заявили про старт сезону Гарбузових вікендів, передає УНН.

"Кожні вихідні жовтня відвідувачі мають можливість спостерігати за гарбузовими частуваннями наших мешканців.

І це не тільки корисні та поживні вітамінно-мінеральні обіди, а частина програми зі збагачення середовища для тварин. Саме ця програма розвиває природні здібності та інстинкти мешканців зоологічних парків, а також спряє їх здоров’ю та благополуччю", - йдеться у повідомленні.

Відкривати гарбузовий сезон будуть мешканці Копитного ряду КиївЗоо.

ПОКАЗОВІ ГОДУВАННЯ 5-6 ЖОВТНЯ

12:00 – Бізони

12:15 – Зубри

12:30 – Коні Пржевальського

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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