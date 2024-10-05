У столичному зоопарку стартували гарбузові вікенди: наймиліші фото осінніх частувань
Київ • УНН
У Київському зоопарку стартують гарбузові вікенди. Щовихідних жовтня відвідувачі зможуть спостерігати за годуванням тварин гарбузами, що є частиною програми збагачення середовища для мешканців зоопарку.
У Київському зоопарку заявили про старт сезону Гарбузових вікендів, передає УНН.
"Кожні вихідні жовтня відвідувачі мають можливість спостерігати за гарбузовими частуваннями наших мешканців.
І це не тільки корисні та поживні вітамінно-мінеральні обіди, а частина програми зі збагачення середовища для тварин. Саме ця програма розвиває природні здібності та інстинкти мешканців зоологічних парків, а також спряє їх здоров’ю та благополуччю", - йдеться у повідомленні.
Відкривати гарбузовий сезон будуть мешканці Копитного ряду КиївЗоо.
ПОКАЗОВІ ГОДУВАННЯ 5-6 ЖОВТНЯ
12:00 – Бізони
12:15 – Зубри
12:30 – Коні Пржевальського