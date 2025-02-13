В Одеському зоопарку баранчик і кішка стали найнезвичайнішою парою року

В Одеському зоопарку завершився конкурс "Пара року – 2025". Переможцями стала дуже мила пара — баранчик Бублик і кішка Масажик. Про це пише КУ "Одеський зоопарк", передає УНН.

Таке поєднання дружніх стосунків зовсім різних звірів можливо тільки в Одеському зоопарку - йдеться у повідомленні.

Усіх охочих запрошують на церемонію нагородження, яка відбудеться 14 лютого 2025 року о 12:00 біля локації "Сільське подвір’я" в Одеському зоопарку.

До речі, минулого року переможцями стала пара овець.

Додамо

Конкурс "Пара року" вже понад десять років є яскравою традицією Одеського зоопарку. Усі фото учасників 2025 року можна переглянути в опублікованому раніше відео.