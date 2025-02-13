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15 березня, 19:03 • 131166 перегляди

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 142175 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119567 перегляди

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15 березня, 11:23 • 108654 перегляди

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В Одеському зоопарку баранчик і кішка стали найнезвичайнішою парою року

В Одеському зоопарку баранчик і кішка стали найнезвичайнішою парою року

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 • 125231 перегляди

Баранчик Бублик та кішка Масажик перемогли у конкурсі "Пара року – 2025" в Одеському зоопарку. Церемонія нагородження відбудеться 14 лютого біля локації "Сільське подвір'я".

В Одеському зоопарку завершився конкурс "Пара року – 2025". Переможцями стала дуже мила пара — баранчик Бублик і кішка Масажик. Про це пише КУ "Одеський зоопарк", передає УНН

Таке поєднання дружніх стосунків зовсім різних звірів можливо тільки в Одеському зоопарку 

- йдеться у повідомленні.

Усіх охочих запрошують на церемонію нагородження, яка відбудеться 14 лютого 2025 року о 12:00 біля локації "Сільське подвір’я" в Одеському зоопарку.

До речі, минулого року переможцями стала пара овець. 

Додамо

Конкурс "Пара року" вже понад десять років є яскравою традицією Одеського зоопарку. Усі фото учасників 2025 року можна переглянути в опублікованому раніше відео. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

УНН Lite
odesaОдеса

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