В Одеському зоопарку баранчик і кішка стали найнезвичайнішою парою року
Київ • УНН
Баранчик Бублик та кішка Масажик перемогли у конкурсі "Пара року – 2025" в Одеському зоопарку. Церемонія нагородження відбудеться 14 лютого біля локації "Сільське подвір'я".
В Одеському зоопарку завершився конкурс "Пара року – 2025". Переможцями стала дуже мила пара — баранчик Бублик і кішка Масажик. Про це пише КУ "Одеський зоопарк", передає УНН.
Таке поєднання дружніх стосунків зовсім різних звірів можливо тільки в Одеському зоопарку
Усіх охочих запрошують на церемонію нагородження, яка відбудеться 14 лютого 2025 року о 12:00 біля локації "Сільське подвір’я" в Одеському зоопарку.
До речі, минулого року переможцями стала пара овець.
Додамо
Конкурс "Пара року" вже понад десять років є яскравою традицією Одеського зоопарку. Усі фото учасників 2025 року можна переглянути в опублікованому раніше відео.