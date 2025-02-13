В Одесском зоопарке барашек и кошка стали самой необычной парой года

В Одесском зоопарке завершился конкурс "Пара года - 2025". Победителями стала очень милая пара - барашек Бублик и кошка Массажик. Об этом пишет КУ "Одесский зоопарк", передает УНН.

Такое сочетание дружеских отношений совершенно разных зверей возможно только в Одесском зоопарке