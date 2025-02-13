В Одесском зоопарке барашек и кошка стали самой необычной парой года
Киев • УНН
Барашек Бублик и кошка Массажик победили в конкурсе "Пара года - 2025" в Одесском зоопарке. Церемония награждения состоится 14 февраля возле локации "Сельский двор".
В Одесском зоопарке завершился конкурс "Пара года - 2025". Победителями стала очень милая пара - барашек Бублик и кошка Массажик. Об этом пишет КУ "Одесский зоопарк", передает УНН.
Такое сочетание дружеских отношений совершенно разных зверей возможно только в Одесском зоопарке
Всех желающих приглашают на церемонию награждения, которая состоится 14 февраля 2025 года в 12:00 возле локации "Сельский двор" в Одесском зоопарке.
Кстати, в прошлом году победителями стала пара овец.
Добавим
Конкурс "Пара года" уже более десяти лет является яркой традицией Одесского зоопарка. Все фото участников 2025 года можно посмотреть в опубликованном ранее видео.