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У закоханої пари гуанако у київському зоопарку народилося пухнасте маля

У закоханої пари гуанако у київському зоопарку народилося пухнасте маля

Київ • УНН

 • 153191 перегляди

У пари гуанако Ракель та Рікардо в Київському зоопарку народився малюк, якого назвали Санчо. За три тижні маля набрало 5 кг і вже пробує їсти зелені гілочки, хоча поки харчується материнським молоком.

У Київському зоопарку у закоханої пари гуанако Ракель та Рікардо – на світ з’явилось пухнасте маля. Хлопчик отримав ім’я Санчо.

Про це УНН повідомляє з посиланням на КП "Київський зоопарк".

Приємна звістка від закоханої пари наших гуанако Ракель та Рікардо – на світ з’явилось чудове пухнасте маля. Це кумедний хлопчик, який отримав ім’я Санчо. Малюк харчується виключно маминим молочком та швидко набирає вагу. Тож зі своїх початкових 8 кг за 3 тижні він вже наїв аж 5 молочних кілограмчиків

- поділилися радістю в зоопарку.
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Санчо активно цікавиться навколишнім світом та навіть слідом за батьками спробував зелені гілочки, але вирішив поки не змінювати свій молочний раціон.

В зоопарку зазначають, що обоє батьків контролюють своє чадо щосекунди, піклуючись про кожен його крок. Вночі Ракель та Рікардо, як і раніше сплять на м’якенькому сіні, ніжно пригорнувшись одне до одного. Але тепер між собою вкладають маленького синочка.

Київському зоопарку передали на реабілітацію рись на ім'я Степан22.11.24, 12:12 • 21951 перегляд

Доповнення

В Одеському зоопарку завершився конкурс "Пара року – 2025". Переможцями стала дуже мила пара — баранчик Бублик і кішка Масажик. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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