Белый дом оригинально "поздравил" нелегалов с Днем святого Валентина
Киев • УНН
Официальный аккаунт Белого дома опубликовал необычное валентинское поздравление с угрозой депортации нелегальных мигрантов. К посту добавили фото Трампа и руководителя Госпогранслужбы США.
Официальный аккаунт Белого дома в соцсети Х оригинально поздравил подписчиков с Днем святого Валентина, разместив фотографию, на которой изображен президент США Дональд Трамп и руководитель Госпогранслужбы США Томас Гоман, подписав "приезжайте к нам нелегально, и мы вас депортируем", пишет УНН.
С Днем святого Валентина. Розы красные, фиалки синие. Приезжайте к нам нелегально, и мы вас депортируем
Дополнение
Соединенные Штаты задержали 538 нелегальных иммигрантов и депортировали сотни людей в ходе масштабной операции в начале президентства Дональда Трампа.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет депортировать британского принца Гарри, несмотря на вопросы о его легальности пребывания в стране. По словам американского лидера, "у Гарри и так хватает проблем с женой".