Белый дом оригинально "поздравил" нелегалов с Днем святого Валентина

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АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
15:10 • 106759 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

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F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 131169 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 116953 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 117011 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

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Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 111903 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 109233 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
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российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе
14 февраля, 06:29 • 109323 просмотра

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Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 141003 просмотра

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Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 145064 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

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Белый дом оригинально "поздравил" нелегалов с Днем святого Валентина

Белый дом оригинально "поздравил" нелегалов с Днем святого Валентина

Киев  •  УНН

 • 774 просмотра

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Официальный аккаунт Белого дома опубликовал необычное валентинское поздравление с угрозой депортации нелегальных мигрантов. К посту добавили фото Трампа и руководителя Госпогранслужбы США.

Официальный аккаунт Белого дома в соцсети Х оригинально поздравил подписчиков с Днем святого Валентина, разместив фотографию, на которой изображен президент США Дональд Трамп и руководитель Госпогранслужбы США Томас Гоман, подписав "приезжайте к нам нелегально, и мы вас депортируем", пишет УНН.

С Днем святого Валентина. Розы красные, фиалки синие. Приезжайте к нам нелегально, и мы вас депортируем 

- поздравил Белый дом подписчиков, прикрепив лица президента США Дональда Трампа и руководителя Госпогранслужбы Томаса Гомана.

Дополнение

Соединенные Штаты задержали 538 нелегальных иммигрантов и депортировали сотни людей в ходе масштабной операции в начале президентства Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет депортировать британского принца Гарри, несмотря на вопросы о его легальности пребывания в стране. По словам американского лидера, "у Гарри и так хватает проблем с женой".

Павел Башинский

Павел Башинский

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