Білий дім оригінально "привітав" нелегалів з Днем святого Валентина

Офіційний акаунт Білого дому в соцмережі Х оригінально привітав підписників з Днем святого Валентина, розмістивши світлину, на якій зображено президента США Дональда Трампа та керівника держприкордонслужби США Томаса Гомана, підписавши "приїжджайте до нас нелегально, і ми вас депортуємо", пише УНН.

З Днем святого Валентина. Троянди червоні, фіалки сині. Приїжджайте до нас нелегально, і ми вас депортуємо - привітав Білий дім підписників, прикріпивши обличчя президента США Дональда Трампа та керівника держприкордонслужби Томаса Гомана.

Доповнення

Сполучені Штати затримали 538 нелегальних іммігрантів і депортували сотні людей в ході масштабної операції на початку президентства Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не депортуватиме британського принца Гаррі, попри питання щодо його легальності перебування у країні. За словами американського лідера, "у Гаррі й так вистачає проблем із дружиною".