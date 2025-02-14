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15 березня, 19:03 • 118829 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 177361 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144050 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136027 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115828 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107162 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102657 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139157 перегляди

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14 березня, 19:57 • 133561 перегляди

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Білий дім оригінально "привітав" нелегалів з Днем святого Валентина

Білий дім оригінально "привітав" нелегалів з Днем святого Валентина

Київ • УНН

 • 56380 перегляди

Офіційний акаунт Білого дому опублікував незвичне валентинське привітання з погрозою депортації нелегальних мігрантів. До посту додали фото Трампа та керівника держприкордонслужби США.

Офіційний акаунт Білого дому в соцмережі Х оригінально привітав підписників з Днем святого Валентина, розмістивши світлину, на якій зображено президента США Дональда Трампа та керівника держприкордонслужби США Томаса Гомана, підписавши "приїжджайте до нас нелегально, і ми вас депортуємо", пише УНН.

З Днем святого Валентина. Троянди червоні, фіалки сині. Приїжджайте до нас нелегально, і ми вас депортуємо 

- привітав Білий дім підписників, прикріпивши обличчя президента США Дональда Трампа та керівника держприкордонслужби Томаса Гомана.

Доповнення

Сполучені Штати затримали 538 нелегальних іммігрантів і депортували сотні людей в ході масштабної операції на початку президентства Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не депортуватиме британського принца Гаррі, попри питання щодо його легальності перебування у країні. За словами американського лідера, "у Гаррі й так вистачає проблем із дружиною".

Павло Башинський

Павло Башинський

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