"У нього достатньо проблем із дружиною": Трамп заявив, що не депортуватиме принца Гаррі
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що не зацікавлений у депортації принца Гаррі зі США, незважаючи на перевірку законності його перебування. За словами президента, "у Гаррі й так вистачає проблем із дружиною".
Президент США Дональд Трамп заявив, що не депортуватиме британського принца Гаррі, попри питання щодо його легальності перебування у країні. За словами американського лідера, "у Гаррі й так вистачає проблем із дружиною". Про це пише видання New York Post, передає УНН.
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Зазначається, що у п'ятницю, 07 лютого, Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив виданню The New York Post, що він не зацікавлений у депортації Гаррі з країни.
Я залишу його в спокої. У нього вистачає проблем із дружиною. Вона жахлива
Глава Білого дому, який раніше критикував Меган Маркл, також похвалив принца Вільяма, з яким зустрівся в грудні у Парижі.
Я думаю, що Вільям - чудовий молодий чоловік
"Герцог Сассекський і його ліберально налаштована американка дружина Меган Маркл протягом багатьох років висловлювали несхвалення Трампу, у тому числі одного разу герцогиня назвала президента таким, що "сіє чвари" та "женоненависником", - йдеться у дописі видання.
Нагадаємо
Суд у Вашингтоні знову перевіряє законність перебування принца Гаррі в США через його зізнання про вживання наркотиків у мемуарах. Дональд Трамп заявив, що не захищатиме герцога у цій справі.
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