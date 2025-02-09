"У нього достатньо проблем із дружиною": Трамп заявив, що не депортуватиме принца Гаррі

Президент США Дональд Трамп заявив, що не депортуватиме британського принца Гаррі, попри питання щодо його легальності перебування у країні. За словами американського лідера, "у Гаррі й так вистачає проблем із дружиною". Про це пише видання New York Post, передає УНН.

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Зазначається, що у п'ятницю, 07 лютого, Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив виданню The New York Post, що він не зацікавлений у депортації Гаррі з країни.

Я залишу його в спокої. У нього вистачає проблем із дружиною. Вона жахлива - сказав Дональд Трамп.

Глава Білого дому, який раніше критикував Меган Маркл, також похвалив принца Вільяма, з яким зустрівся в грудні у Парижі.

Я думаю, що Вільям - чудовий молодий чоловік - зауважив американський лідер.

"Герцог Сассекський і його ліберально налаштована американка дружина Меган Маркл протягом багатьох років висловлювали несхвалення Трампу, у тому числі одного разу герцогиня назвала президента таким, що "сіє чвари" та "женоненависником", - йдеться у дописі видання.

Нагадаємо

Суд у Вашингтоні знову перевіряє законність перебування принца Гаррі в США через його зізнання про вживання наркотиків у мемуарах. Дональд Трамп заявив, що не захищатиме герцога у цій справі.

Принц Гаррі міг отримати $2,5 мільйони компенсацій від NGN