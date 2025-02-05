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Принц Гаррі може бути депортований зі США: що відомо

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Суд у Вашингтоні знову перевіряє законність перебування принца Гаррі в США через його зізнання про вживання наркотиків у мемуарах. Дональд Трамп заявив, що не захищатиме герцога у цій справі.

Герцога Сассекського, принца Гаррі можуть депортувати з Америки, повідомляє кореспондент УНН з посиланням на Independent.

Справа у тому, що суд знову перевіряє законність знаходження онука Єлізавети II на території США.

У 2023 році принц Гаррі опублікував свої мемуари "Spare". В них він зізнався, що раніше вживав наркотики у підлітковому віці. Це дало можливість Консервативному аналітичному центру США припустити, що герцог Сассекський у своїх візових документах збрехав на рахунок того, що чистий від наркотичних речовин. Тому аналітичний центр й подав до суду на члена британської королівської родини.

У вересні 2024 справу закрили. Подейкують, що це відбулося, адже герцога покривав сам Джо Байден.

Проте зараз суд поновили. Суддя Карл Ніксон вже постановив адвокатам двох сторін з’явитися в федеральний суд Вашингтону. Експерти відкриття справи пов’язують з приходом Дональда Трампа. 47-й Президент США раніше заявляв, що не захищатиме герцога.

"Я не став би його захищати. Він зрадив королеву. Це не можна пробачити. Він був би наданий самому собі, якби все залежало від мене", - заявив Трамп.

Нагадаємо, принц Гаррі разом зі своєю дружиною Меган Маркл мешкають у Каліфорнії з 2020 року.

Олександр Карамушка

Олександр Карамушка

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