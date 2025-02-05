Принц Гарри может быть депортирован из США: что известно

Герцога Сассекского, принца Гарри могут депортировать из Америки, сообщает корреспондент УНН со ссылкой на Independent.

Дело в том, что суд снова проверяет законность нахождения внука Елизаветы II на территории США.

В 2023 году принц Гарри опубликовал свои мемуары "Spare". В них он признался, что ранее употреблял наркотики в подростковом возрасте. Это дало возможность Консервативному аналитическому центру США предположить, что герцог Сассекский в своих визовых документах солгал на счет того, что чист от наркотических веществ. Поэтому аналитический центр и подал в суд на члена британской королевской семьи.

В сентябре 2024 года дело закрыли. Поговаривают, что это произошло, ведь герцога покрывал сам Джо Байден.

Однако сейчас суд возобновили. Судья Карл Никсон уже постановил адвокатам двух сторон явиться в федеральный суд Вашингтона. Эксперты открытие дела связывают с приходом Дональда Трампа. 47-й Президент США ранее заявлял, что не будет защищать герцога.

"Я не стал бы его защищать. Он предал королеву. Это нельзя простить. Он был бы предоставлен самому себе, если бы все зависело от меня", - заявил Трамп.

Напомним, принц Гарри вместе со своей женой Меган Маркл живут в Калифорнии с 2020 года.