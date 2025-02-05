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Принц Гаррі міг отримати $2,5 мільйони компенсацій від NGN

Принц Гаррі міг отримати $2,5 мільйони компенсацій від NGN

Київ • УНН

 • 111161 перегляди

Принц Гаррі міг отримати $2,5 млн компенсації від News Group Newspapers за незаконний збір інформації. Більша частина суми пішла на судові витрати, а реальна виплата виявилася значно меншою.

Принц Гаррі міг отримати близько $2,5 мільйона компенсації від News Group Newspapers (NGN) після врегулювання позову про незаконний збір інформації. Однак джерела стверджують, що більша частина виплачених коштів пішла на судові витрати, а реальна сума, яку він отримав, значно менша.

Пише УНН з посиланням на Express.

Повідомлялося, що принц Гаррі, після покриття витрат, міг отримати лише 2 мільйони фунтів стерлінгів ($2,5 млн) за угодою, укладеною з News Group Newspapers (NGN) Руперта Мердока. Однак джерела, близькі до справи, заперечують твердження про те, що він отримав значну вигоду від цієї домовленості.

Гаррі врегулював позов проти видавця The Sun і вже неіснуючої News of the World поза судом, звинувативши компанію в незаконному зборі інформації. Спочатку повідомлялося, що він отримав компенсацію в розмірі 10 мільйонів фунтів стерлінгів, але джерела стверджують, що значна частина цієї суми пішла на покриття судових витрат, а фактична частка Гаррі значно менша.

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Як зазначає The Daily Beast, інсайдер, знайомий із деталями угоди, пояснив, що сума, яка фігурує у спекуляціях, включає і компенсацію, і витрати у двох справах (Гаррі та Вотсона), причому приблизно 75% від загальної суми спрямовано на судові витрати. Передбачувана частка Гаррі більш ніж удвічі перевищує компенсацію, яку, ймовірно, отримав принц Вільям у подібному позові проти NGN.

Хоча точний розмір виплат Вільяму не розголошувався, компанія Tortoise Media, яку очолює колишній керівник NGN, припустила, що ця сума становила близько 1 мільйона фунтів стерлінгів (1,25 мільйона доларів). Врегулювання справи Гаррі відбулося минулого місяця після інтенсивних переговорів, що затягнулися до останньої хвилини.

Обговорення ускладнювалися восьмигодинною різницею в часі між Монтесіто, де зараз мешкає Гаррі, і Лондоном.

Нагдаємо 

Принц Гаррі погодився на позасудове врегулювання з News Group Newspapers (NGN), британською дочірньою компанією імперії магната Руперта Мердока і власника газети The Sun. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

УНН Lite
prynts-harri-hertsoh-sassekskyiПринц Гаррі, герцог Сассекський
londonЛондон

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