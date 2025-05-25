У Миколаїві під завалами продовжують шукати ще одну жінку - Кім

У Миколаєві рятувальники продовжують пошукові роботи, сподіваючись знайти під завалами ще одну жінку після масованої російської атаки. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник миколаївської ОВА Віталій Кім передає УНН.

На запитання чи завершені рятувально-пошукові роботи на Миколаївщині, начальник миколаївської військової адміністрації відповів що роботи ще ведуться.

Ще тривають. Ще шукають одну жінку. Є підозри, що вона під завалами - повідомив Віталій Кім.

Також він додав, що рятувальники сподіваються на те, що вона жива. Загалом, за словами Кіма, в Миколаївській області зафіксовано 32 збиття, що поменшило наслідки атаки, які за зворотних умов були б набагато серйознішими.

В області було ліквідовано три масштабні пожежі, які виникли внаслідок атаки. Через удар росіян по місту загинув 77-річний чоловік, також відомо що хлопець та дівчина, 17 та 20 років, знаходяться у стабільно важкому стані. Також поранень дістала жінка 53 років.

За словами Кіма, це була наймасованіша атака на обласний центр за останній рік чи навіть два.

Зважаючи на цілі які вони обирали, таке враження що у них немає нових даних, тому що удари були по старим цілям, які не є актуальні в принципі. Вони били по районах міста, де є підприємства, скажімо так, але при цьому влучання були в цивільні багатоквартирні будинки. Це повторюються іхні терористичні історії, коли вони просто беруть і запускають у місто шахеди чи ракети - зазначив Кім.

За словами начальника ОВА, з огляду на те що росіяни змінили тактику і запускають якомога більше дронів в одне місце, щоб перевантажити ППО, але при цьому не мають чітких цілей, такі дії росіян направлені на те аби "покошмарити наших людей".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у Миколаєві російський дрон влучив у п'ятиповерхівку, зруйнувавши два поверхи. Одна людина загинула, п'ятеро поранені, серед них підліток, евакуйовано 210 мешканців.