У Миколаєві дрон рф влучив у житловий будинок: одна людина загинула, п’ятеро поранені (відео)
Київ • УНН
У Миколаєві російський дрон влучив у п'ятиповерхівку, зруйнувавши два поверхи. Одна людина загинула, п'ятеро поранені, серед них підліток, евакуйовано 210 мешканців.
У ніч на 25 травня російський бойовий безпілотник влучив по п'ятиповерховому житловому будинку в Миколаєві. Внаслідок удару загинула одна людина, ще п’ятеро, зокрема підліток, дістали поранення. Два поверхи будівлі повністю зруйновано, ще три – зазнали пошкоджень. Евакуйовано 210 мешканців. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.
Деталі
Рятувальники повідомили, що унаслідок нічної атаки БпЛА сталося влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. Виникла пожежа.
Станом на 06:00 рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1948 р.н. Постраждали 5 осіб, серед них підліток
За даними ДСНС, зруйновано два поверхи, інші – пошкоджено.
З-під завалів врятовано двох жінок, одну госпіталізовано у важкому стані, з іншою працюють психологи. Евакуйовано 210 мешканців
Залучено 45 рятувальників, 9 од. техніки, екстрені служби, Червоний Хрест, поліція.
Зазначається, що піротехніки обстежили 3 локації – небезпечних предметів не виявлено.
Нагадаємо
Вночі 25 травня Миколаїв зазнав атаки російських дронів, внаслідок чого було зафіксовано пошкодження житлового сектору. Двоє людей отримали поранення та були госпіталізовані.
Нічна атака на Київщину: троє загиблих, десятеро поранених, серед них діти (фото наслідків)25.05.25, 04:38 • 6022 перегляди