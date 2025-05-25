У Миколаєві внаслідок атаки російських БпЛА постраждали двоє людей – ОВА
Київ • УНН
Вночі Миколаїв зазнав атаки російських дронів, внаслідок чого було зафіксовано пошкодження житлового сектору. Двоє людей отримали поранення та були госпіталізовані.
Двоє людей отримали поранення в результаті атаки російських дронів по Миколаєву. Про це у своєму Telegram-каналі написав очільник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім, передає УНН.
Наразі відомо про двох постраждалих, їх госпіталізовано
Нагадаємо, протягом цієї ночі в місті пролунала серія вибухів. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв про "пошкодження в житловому секторі" внаслідок атаки російських дронів.
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