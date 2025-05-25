У Миколаєві зафіксовано пошкодження житлового сектору внаслідок атаки БПЛА
Київ • УНН
Внаслідок атаки ворожих БПЛА у Миколаєві є пошкодження в житловому секторі. Також зафіксовано виклики швидкої допомоги, повітряна тривога триває по всій Україні.
В наслідок атаки ворожих БПЛА у Миколаєві зафіксовані пошкодження у житловому секторі. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, передає УНН.
"російські покидьки знову атакували Миколаїв дронами. Є пошкодження в житловому секторі.
Працюємо, оцінюємо наслідки. Більше інформації – згодом", - повідомив Сєневич.
За інформацією, яку надав голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, є виклики "швидкої".
У Харкові зафіксовано прильоти у трьох районах міста25.05.25, 02:30 • 1830 переглядiв
Додамо
Повітряна небезпека зберігається по всій Україні. За даними Повітряних Сил ворог окрім БПЛА застосовує також крилаті ракети.