В Николаеве зафиксированы повреждения жилого сектора в результате атаки БПЛА
Киев • УНН
В результате атаки вражеских БПЛА в Николаеве есть повреждения в жилом секторе. Также зафиксированы вызовы скорой помощи, воздушная тревога продолжается по всей Украине.
В результате атаки вражеских БПЛА в Николаеве зафиксированы повреждения в жилом секторе. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает УНН.
"российские подонки снова атаковали Николаев дронами. Есть повреждения в жилом секторе.
Работаем, оцениваем последствия. Больше информации – позже", - сообщил Сенкевич.
По информации, предоставленной председателем Николаевской областной военной администрации Виталием Кимом, есть вызовы "скорой".
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Воздушная опасность сохраняется по всей Украине. По данным Воздушных Сил враг кроме БПЛА применяет также крылатые ракеты.