В Николаеве зафиксированы повреждения жилого сектора в результате атаки БПЛА

В результате атаки вражеских БПЛА в Николаеве зафиксированы повреждения в жилом секторе. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает УНН.

"российские подонки снова атаковали Николаев дронами. Есть повреждения в жилом секторе.

Работаем, оцениваем последствия. Больше информации – позже", - сообщил Сенкевич.

По информации, предоставленной председателем Николаевской областной военной администрации Виталием Кимом, есть вызовы "скорой".

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Воздушная опасность сохраняется по всей Украине. По данным Воздушных Сил враг кроме БПЛА применяет также крылатые ракеты.