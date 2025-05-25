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В Николаеве зафиксированы повреждения жилого сектора в результате атаки БПЛА

Киев • УНН

 • 98 просмотра

В результате атаки вражеских БПЛА в Николаеве есть повреждения в жилом секторе. Также зафиксированы вызовы скорой помощи, воздушная тревога продолжается по всей Украине.

В Николаеве зафиксированы повреждения жилого сектора в результате атаки БПЛА

В результате атаки вражеских БПЛА в Николаеве зафиксированы повреждения в жилом секторе. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает УНН.

"российские подонки снова атаковали Николаев дронами. Есть повреждения в жилом секторе.

Работаем, оцениваем последствия.  Больше информации – позже", - сообщил Сенкевич.

По информации, предоставленной председателем Николаевской областной военной администрации Виталием Кимом, есть вызовы "скорой".

В Харькове зафиксированы прилеты в трех районах города25.05.25, 02:30 • 1084 просмотра

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Воздушная опасность сохраняется по всей Украине. По данным Воздушных Сил враг кроме БПЛА применяет также крылатые ракеты.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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