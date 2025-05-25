В Николаеве в результате атаки российских БПЛА пострадали два человека - ОВА

Два человека получили ранения в результате атаки российских дронов по Николаеву. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким, передает УНН.

В настоящее время известно о двух пострадавших, они госпитализированы - говорится в сообщении.

Напомним, в течение этой ночи в городе прозвучала серия взрывов. Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщал о "повреждениях в жилом секторе" в результате атаки российских дронов.

Угроза баллистических ракет сохраняется: обновленные направления движения