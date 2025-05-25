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Вражеские обстрелы Киева: пострадали 11 человек, разрушения в разных районах (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
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В Николаеве в результате атаки российских БПЛА пострадали два человека - ОВА

Киев • УНН

 • 972 просмотра

Ночью Николаев подвергся атаке российских дронов, в результате чего были зафиксированы повреждения жилого сектора. Два человека получили ранения и были госпитализированы.

В Николаеве в результате атаки российских БПЛА пострадали два человека - ОВА

Два человека получили ранения в результате атаки российских дронов по Николаеву. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким, передает УНН.

В настоящее время известно о двух пострадавших, они госпитализированы

- говорится в сообщении.

Напомним, в течение этой ночи в городе прозвучала серия взрывов. Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщал о "повреждениях в жилом секторе" в результате атаки российских дронов.

Угроза баллистических ракет сохраняется: обновленные направления движения25.05.25, 02:12 • 5630 просмотров

Вита Зеленецкая

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