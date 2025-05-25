В Николаеве дрон рф попал в жилой дом: один человек погиб, пятеро ранены (видео)
Киев • УНН
В Николаеве российский дрон попал в пятиэтажку, разрушив два этажа. Один человек погиб, пятеро ранены, среди них подросток, эвакуировано 210 жителей.
В ночь на 25 мая российский боевой беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом в Николаеве. В результате удара погиб один человек, еще пятеро, в том числе подросток, получили ранения. Два этажа здания полностью разрушены, еще три - повреждены. Эвакуированы 210 жителей. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.
Детали
Спасатели сообщили, что в результате ночной атаки БпЛА произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. Возник пожар.
По состоянию на 06:00 спасатели деблокировали тело погибшего мужчины 1948 г.р. Пострадали 5 человек, среди них подросток
По данным ГСЧС, разрушены два этажа, остальные – повреждены.
Из-под завалов спасены две женщины, одна госпитализирована в тяжелом состоянии, с другой работают психологи. Эвакуированы 210 жителей
Привлечено 45 спасателей, 9 ед. техники, экстренные службы, Красный Крест, полиция.
Отмечается, что пиротехники обследовали 3 локации – опасных предметов не обнаружено.
Напомним
Ночью 25 мая Николаев подвергся атаке российских дронов, в результате чего были зафиксированы повреждения жилого сектора. Два человека получили ранения и были госпитализированы.
Ночная атака на Киевскую область: трое погибших, десять раненых, среди них дети (фото последствий)25.05.25, 04:38 • 5408 просмотров