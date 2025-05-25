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В Николаеве дрон рф попал в жилой дом: один человек погиб, пятеро ранены (видео)

Киев • УНН

 • 876 просмотра

В Николаеве российский дрон попал в пятиэтажку, разрушив два этажа. Один человек погиб, пятеро ранены, среди них подросток, эвакуировано 210 жителей.

В Николаеве дрон рф попал в жилой дом: один человек погиб, пятеро ранены (видео)

В ночь на 25 мая российский боевой беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом в Николаеве. В результате удара погиб один человек, еще пятеро, в том числе подросток, получили ранения. Два этажа здания полностью разрушены, еще три - повреждены. Эвакуированы 210 жителей. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

Детали

Спасатели сообщили, что в результате ночной атаки БпЛА произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. Возник пожар.

По состоянию на 06:00 спасатели деблокировали тело погибшего мужчины 1948 г.р. Пострадали 5 человек, среди них подросток

- говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, разрушены два этажа, остальные – повреждены.

Из-под завалов спасены две женщины, одна госпитализирована в тяжелом состоянии, с другой работают психологи. Эвакуированы 210 жителей

- добавили в ГСЧС.

Привлечено 45 спасателей, 9 ед. техники, экстренные службы, Красный Крест, полиция.

Отмечается, что пиротехники обследовали 3 локации – опасных предметов не обнаружено.

Напомним

Ночью 25 мая Николаев подвергся атаке российских дронов, в результате чего были зафиксированы повреждения жилого сектора. Два человека получили ранения и были госпитализированы.

Ночная атака на Киевскую область: трое погибших, десять раненых, среди них дети (фото последствий)25.05.25, 04:38 • 5408 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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