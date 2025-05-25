В Николаеве дрон рф попал в жилой дом: один человек погиб, пятеро ранены (видео)

В ночь на 25 мая российский боевой беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом в Николаеве. В результате удара погиб один человек, еще пятеро, в том числе подросток, получили ранения. Два этажа здания полностью разрушены, еще три - повреждены. Эвакуированы 210 жителей. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

Спасатели сообщили, что в результате ночной атаки БпЛА произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. Возник пожар.

По состоянию на 06:00 спасатели деблокировали тело погибшего мужчины 1948 г.р. Пострадали 5 человек, среди них подросток

По данным ГСЧС, разрушены два этажа, остальные – повреждены.

Из-под завалов спасены две женщины, одна госпитализирована в тяжелом состоянии, с другой работают психологи. Эвакуированы 210 жителей