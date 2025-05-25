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В Николаеве под завалами продолжают искать еще одну женщину - Ким

Киев • УНН

 • 340 просмотра

В Николаеве продолжаются поиски женщины под завалами после российской атаки. Зафиксировано 32 сбития, но есть погибшие и раненые, в частности, разрушены два этажа пятиэтажки.

В Николаеве под завалами продолжают искать еще одну женщину - Ким

В Николаеве спасатели продолжают поисковые работы, надеясь найти под завалами еще одну женщину после массированной российской атаки. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник николаевской ОВА Виталий Ким передает УНН.

На вопрос, завершены ли спасательно-поисковые работы в Николаевской области, начальник николаевской военной администрации ответил, что работы еще ведутся.

Еще продолжаются. Еще ищут одну женщину. Есть подозрения, что она под завалами

- сообщил Виталий Ким.

Также он добавил, что спасатели надеются на то, что она жива. В общем, по словам Кима, в Николаевской области зафиксировано 32 сбития, что уменьшило последствия атаки, которые при обратных условиях были бы гораздо более серьезными.

В области было ликвидировано три масштабных пожара, возникших в результате атаки. Из-за удара россиян по городу погиб 77-летний мужчина, также известно, что парень и девушка, 17 и 20 лет, находятся в стабильно тяжелом состоянии. Также ранения получила женщина 53 лет.

По словам Кима, это была самая массированная атака на областной центр за последний год или даже два.

Несмотря на цели, которые они выбирали, такое впечатление, что у них нет новых данных, потому что удары были по старым целям, которые не актуальны в принципе. Они били по районам города, где есть предприятия, скажем так, но при этом попадания были в гражданские многоквартирные дома. Это повторяются их террористические истории, когда они просто берут и запускают в город шахеты или ракеты

- отметил Ким.

По словам начальника ОВА, учитывая то, что россияне изменили тактику и запускают как можно больше дронов в одно место, чтобы перегрузить ПВО, но при этом не имеют четких целей, такие действия россиян направлены на то, чтобы "покошмарить наших людей".

Напомним

Ранее УНН писал, что в Николаеве российский дрон попал в пятиэтажку, разрушив два этажа. Один человек погиб, пятеро ранены, среди них подросток, эвакуированы 210 жителей. 

Алена Уткина

Алена Уткина

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