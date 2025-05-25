В Николаеве под завалами продолжают искать еще одну женщину - Ким

В Николаеве спасатели продолжают поисковые работы, надеясь найти под завалами еще одну женщину после массированной российской атаки. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник николаевской ОВА Виталий Ким передает УНН.

На вопрос, завершены ли спасательно-поисковые работы в Николаевской области, начальник николаевской военной администрации ответил, что работы еще ведутся.

Также он добавил, что спасатели надеются на то, что она жива. В общем, по словам Кима, в Николаевской области зафиксировано 32 сбития, что уменьшило последствия атаки, которые при обратных условиях были бы гораздо более серьезными.

В области было ликвидировано три масштабных пожара, возникших в результате атаки. Из-за удара россиян по городу погиб 77-летний мужчина, также известно, что парень и девушка, 17 и 20 лет, находятся в стабильно тяжелом состоянии. Также ранения получила женщина 53 лет.

По словам Кима, это была самая массированная атака на областной центр за последний год или даже два.

Несмотря на цели, которые они выбирали, такое впечатление, что у них нет новых данных, потому что удары были по старым целям, которые не актуальны в принципе. Они били по районам города, где есть предприятия, скажем так, но при этом попадания были в гражданские многоквартирные дома. Это повторяются их террористические истории, когда они просто берут и запускают в город шахеты или ракеты