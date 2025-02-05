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Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

Киев  •  УНН

 • 9802 просмотра

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Принц Гарри мог получить $2,5 млн компенсации от News Group Newspapers за незаконный сбор информации. Большая часть суммы ушла на судебные издержки, а реальная выплата оказалась значительно меньше.

Принц Гарри мог получить около $2,5 миллиона компенсации от News Group Newspapers (NGN) после урегулирования иска о незаконном сборе информации. Однако источники утверждают, что большая часть выплаченных средств ушла на судебные издержки, а реальная сумма, которую он получил, значительно меньше.

Пишет УНН со ссылкой на Express.

Сообщалось, что принц Гарри, после покрытия расходов, мог получить лишь 2 миллиона фунтов стерлингов ($2,5 млн) по сделке, заключенной с News Group Newspapers (NGN) Руперта Мердока. Однако источники, близкие к делу, отрицают утверждения о том, что он получил значительную выгоду от этой договоренности.

Гарри урегулировал иск против издателя The Sun и уже несуществующей News of the World вне суда, обвинив компанию в незаконном сборе информации. Изначально сообщалось, что он получил компенсацию в размере 10 миллионов фунтов стерлингов, но источники утверждают, что значительная часть этой суммы ушла на покрытие судебных издержек, а фактическая доля Гарри значительно меньше.

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Как отмечает The Daily Beast, инсайдер, знакомый с деталями сделки, пояснил, что сумма, фигурирующая в спекуляциях, включает и компенсацию, и расходы по двум делам (Гарри и Уотсона), причем примерно 75% от общей суммы направлено на судебные издержки. Предполагаемая доля Гарри более чем вдвое превышает компенсацию, которую, вероятно, получил принц Уильям в подобном иске против NGN.

Хотя точный размер выплат Уильяму не разглашался, компания Tortoise Media, которую возглавляет бывший руководитель NGN, предположила, что эта сумма составляла около 1 миллиона фунтов стерлингов (1,25 миллиона долларов). Урегулирование дела Гарри произошло в прошлом месяце после интенсивных переговоров, затянувшихся до последней минуты.

Обсуждения осложнялись восьмичасовой разницей во времени между Монтесито, где сейчас живет Гарри, и Лондоном.

Нагдаем 

Принц Гарри согласился на внесудебное урегулирование с News Group Newspapers (NGN), британской дочерней компанией империи магната Руперта Мердока и владельца газеты The Sun. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

УНН Lite
prints-garri-gertsog-sassekskiiПринц Гарри, герцог Сассекский
londonЛондон

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