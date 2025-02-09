"У него достаточно проблем с женой": Трамп заявил, что не будет депортировать принца Гарри
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в депортации принца Гарри из США, несмотря на проверку законности его пребывания. По словам президента, "у Гарри и так хватает проблем с женой".
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет депортировать британского принца Гарри, несмотря на вопросы о его легальности пребывания в стране. По словам американского лидера, "у Гарри и так хватает проблем с женой". Об этом пишет издание New York Post, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в пятницу, 07 февраля, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил изданию The New York Post, что он не заинтересован в депортации Гарри из страны.
Я оставлю его в покое. У него хватает проблем с женой. Она ужасна
Глава Белого дома, который ранее критиковал Меган Маркл, также похвалил принца Уильяма, с которым встретился в декабре в Париже.
Я думаю, что Уильям - замечательный молодой человек
"Герцог Сассекский и его либерально настроенная американка жена Меган Маркл в течение многих лет выражали неодобрение Трампу, в том числе однажды герцогиня назвала президента "сеющим распри" и "женоненавистником", - говорится в заметке издания.
Напомним
Суд в Вашингтоне снова проверяет законность пребывания принца Гарри в США из-за его признания об употреблении наркотиков в мемуарах. Дональд Трамп заявил, что не будет защищать герцога в этом деле.
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