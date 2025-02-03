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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста

Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста

Киев  •  УНН

 • 13327 просмотра

Юрист разъяснила, как должна работать система обновления медицинских стандартов.

Действующее законодательство Украины не устанавливает четких сроков обновления стандартов лечения, а международные протоколы не являются автоматическими нормами без утверждения Минздрава, разъяснила УНН председатель комитета НААУ по медицинскому и фармацевтическому праву и биоэтике, профессор Ирина Сенюта. Юрист также отметила необходимость усиления правовой защиты пациентов, в частности относительно выбора врача и доступа к качественной медицинской помощи.

Контекст

Медицинские протоколы в Украине нуждаются в постоянном обновлении, чтобы соответствовать современным международным стандартам лечения. Действующее законодательство предусматривает их пересмотр раз в пять лет, однако пациентские организации убеждены, что прогрессивные наработки необходимо внедрять быстрее. Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Валерий Зуб сообщил УНН, что комитет работает над разработкой механизма динамического обновления национальных протоколов для адаптации к новым доказательным методам лечения и изменений в международной медицинской практике.

Об обновлении стандартов лечения

По словам Ирины Сенюты, украинское законодательство предусматривает, что стандарты медицинской помощи в Украине должны регулярно пересматриваться и обновляться, но четкий срок законодательством не установлен.

Пункт 3.4.2 приказа Минздрава №751 от 28 сентября 2012 года указывает, что стандарты медицинской помощи должны регулярно пересматриваться. Однако срок обновления определяет сам разработчик стандарта. Таким образом, нет четкого требования к пятилетнему сроку

- отметила юрист.

Она подчеркнула, что стандартизация медицинской помощи является важным инструментом для обеспечения ее качества, но это лишь часть системы.

Обязаны ли врачи использовать международные рекомендации

Ирина Сенюта подчеркнула, что международные рекомендации, международные клинические руководства не являются автоматическим стандартом в сфере здравоохранения Украины, ведь система стандартов закреплена в ст. 14-1 "Основ законодательства Украины о здравоохранении".

"Международная рекомендация - это именно рекомендация. Чтобы международные клинические рекомендации стали обязательными к применению, нужно пройти процедуру утверждения. Министерство здравоохранения может переводить и утверждать международные клинические рекомендации, которые будут трансформироваться в новые клинические протоколы медицинской помощи как общегосударственные акты. Если перевод и утверждение осуществит учреждение здравоохранения, то новый клинический протокол будет обязательным именно для этого заведения, в котором он введен в действие", - пояснила юрист.

Эксперт также акцентировала внимание на важности индивидуального подхода к каждому пациенту, даже при наличии четких стандартов.

Медицинская помощь оказывается пациенту на основании стандартов, однако нет ни одного стандарта, который бы определил, на какой секунде, минуте, что надо делать конкретному больному. В них определена общая тактика действий, алгоритм, по которому должен действовать медицинский работник. И понятно, что в каждом случае должен быть учтен индивидуальный подход к лечению пациента. В Европейской хартии прав пациентов, подготовленной европейскими общественными организациями (она не является документом, который может быть ратифицирован), закреплено право пациента на индивидуальный подход при лечении. Эта Хартия влияет на определение политики в европейской системе здравоохранения. Поэтому я за то, чтобы мы лечили по стандартам, но к каждому пациенту имели индивидуальный подход в лечении, потому что это очень важно

- подчеркнула адвокат Сенюта.

О правах пациентов

Ирина Сенюта напомнила, что Конституция Украины гарантирует каждому право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование.

"К сожалению, в Украине случаются ситуации, когда подзаконные акты ограничивают права пациентов. Например, свободный выбор лечащего врача, что является правом по ст. 6 и 38 "Основ законодательства Украины о здравоохранении", по постановлению №781 Кабинета Министров Украины трансформировалось в платную услугу (самостоятельный выбор лечащего врача при оказании специализированной медицинской помощи в плановом порядке в стационарных условиях)", - отметила юрист.

Она также подчеркнула важность образовательной работы как для пациентов, так и для медицинских работников. По ее словам, пациенты должны знать и уметь реализовывать свои права. В то же время медики должны знать как свои права, так и обязанности и их неукоснительно выполнять, считает юрист.

Например, по словам Сенюты, врач должен давать рекомендации пациентам по лечению, а они, в свою очередь, соглашаются или нет. Она напомнила, что ст. 6 "Основ законодательства Украины о здравоохранении" предусматривает право на выбор методов лечения по рекомендации врача. "Поэтому здесь такое большое вкрапление ответственности заложено для пациента, который будет делать выбор, давать согласие или отказываться от оказания медицинской помощи. И это важно, такая активная позиция пациента в этом. Хотя мы понимаем, что он не имеет медицинского образования, но он имеет возможность спрашивать, в частности, об альтернативных методах лечения, о плюсах и минусах каждого метода лечения. И важно также то, что пациент имеет право дать согласие на лечение его по новому клиническому протоколу", - подчеркнула юрист.

Она добавила, что законодательством Украины предусмотрена специальная форма согласия, если пациент соглашается на лечение по новому клиническому протоколу в приказе Минздрава №751 (информированное согласие пациента на проведение диагностики и лечения согласно новому клиническому протоколу). "Врач должен объяснить пациенту, что есть возможность лечиться по унифицированным клиническим протоколам, есть возможность лечиться по новому клиническому протоколу, и тогда, если пациент соглашается, он подписывает форму специальную на лечение по новому клиническому протоколу. Если нет, то стандартную форму по приказу Минздрава №110. Ну и, конечно, в Украине каждый пациент имеет право отказаться от медицинского вмешательства", - отметила юрист.

По словам Сенюты, регулирование прав пациентов в Украине требует совершенствования, в частности через принятие нового закона, например, Медицинского кодекса. Однако даже в действующих условиях существует достаточно инструментов для их защиты и реализации.

Главное - взаимодействие пациентов и медицинских работников, которое базируется на знании и надлежащей реализации своих прав и обязанностей, а также ответственности. Это поможет минимизировать нарушения и обеспечить предоставление качественной медицинской помощи

- подытожила она.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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