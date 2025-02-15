День самотності та Міжнародний день зелених стін: що ще відзначають 15 лютого

15 лютого світ відзначає Міжнародний день зелених стін, який присвячений популяризації та підвищенню обізнаності про переваги живих стін, зелених фасадів та вертикальних садів, пише УНН.

Ідея цього дня полягає в популяризації практики створення вертикальних садів у мегаполісах. Вперше це свято почали відзначати з ініціативи екологів, які закликали урбанізований світ шукати нові способи збереження природи.

Це свято було започатковане на честь дня народження Стенлі Гарта Вайта, ландшафтного архітектора, який 1938 року запатентував першу живу стіну.

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Унікальне спортивне свято — День кіберспорту — в Україні відзначається саме 15 лютого.

Ця дата стала символічною для численних геймерів та професійних кіберспортсменів, адже кіберспорт давно перетворився на окрему індустрію з власними чемпіонатами, командами та уболівальниками.

Кіберспорт в Україні активно розвивається з початку 2000-х, і нині наші гравці входять до складу найкращих світових команд.

Цей день — чудова нагода вшанувати тих, хто своїм талантом та наполегливістю прославляє країну в цій галузі.

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Кожного року 15 лютого у світі святкують День бегемота — одного з найбільших ссавців, що населяють африканські річки. Це свято покликане привернути увагу до проблеми зникнення бегемотів через браконьєрство та зменшення природних середовищ.

Традиційно у цей день зоологічні парки та екологічні організації проводять тематичні заходи, лекції та освітні програми, щоб підвищити обізнаність людей про важливість збереження цих унікальних тварин.

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15 лютого світова спільнота відзначає Міжнародний день синдрому Ангельмана — рідкісного генетичного захворювання, що впливає на нервову систему та розвиток дитини.

Цей день створений для підтримки пацієнтів, їхніх сімей та дослідників, які шукають шляхи лікування.

Вперше цей день почали відзначати в США, а згодом ініціатива поширилася на весь світ.

Символом підтримки є метелик — він уособлює легкість, якої прагнуть досягти сім’ї у боротьбі з недугою.

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Щорічно 15 лютого проводиться День поінформованості про холостяковий спосіб життя, присвячений тим, хто свідомо обирає життя без шлюбних уз.

Це свято підкреслює, що бути самотнім — це теж вибір, який заслуговує на повагу.

Вперше відзначили цей день у США як альтернативу Дню святого Валентина.

З часом він набув популярності й у Європі, адже нагадує, що особисте щастя не завжди пов’язане з романтичними стосунками.

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З 2009 року 15 лютого у Європі відзначають День операційної медичної сестри (European Perioperative Nursing Day). Це свято вшановує професіоналів, які забезпечують безпеку та комфорт пацієнтів під час хірургічних втручань.

Ініціатором створення цього дня стала Європейська асоціація медичних сестер. За роки свого існування свято допомогло привернути увагу до важливої ролі, яку відіграють ці медики в сучасній медицині.

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15 лютого у світі також відзначають День самотності — свято для тих, хто цінує час наодинці з собою.

Цей день дає можливість переосмислити ставлення до самотності та побачити її як джерело внутрішнього розвитку.

Свято з’явилося як своєрідна відповідь на комерціалізований День закоханих і стало популярним серед людей, які прагнуть нагадати суспільству, що цінність особистості не визначається наявністю партнера.

15 лютого — дата, коли світ відзначає День комп’ютера.

Сучасні комп’ютери стали невід’ємною частиною нашого життя, змінивши спосіб роботи, навчання та спілкування.

Історія свята сягає 1946 року, коли у США було представлено перший електронний комп’ютер ENIAC. Відтоді комп’ютерні технології зробили величезний стрибок, а цей день — чудова нагода відзначити їхній вплив на світ.

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Православна церква 15 лютого вшановує пам’ять святого апостола Онисима, який був учнем апостола Павла. Вважається, що Онисим проповідував християнство в різних країнах і зазнав мученицької смерті за свою віру.

На території України цей день відзначали ще з часів Київської Русі. Віруючі звертаються до святого з проханнями про допомогу та заступництво у складних життєвих обставинах.