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15 березня, 19:03 • 119197 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178175 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144313 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136267 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115977 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107219 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102697 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139376 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133627 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 127997 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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День самотності та Міжнародний день зелених стін: що ще відзначають 15 лютого

День самотності та Міжнародний день зелених стін: що ще відзначають 15 лютого

Київ • УНН

 • 270797 перегляди

15 лютого світ відзначає низку свят, включаючи День зелених стін, День бегемота та День кіберспорту. Також у цей день вшановують операційних медсестер та відзначають День самотності.

15 лютого світ відзначає Міжнародний день зелених стін, який присвячений популяризації та підвищенню обізнаності про переваги живих стін, зелених фасадів та вертикальних садів, пише УНН.

Ідея цього дня полягає в популяризації практики створення вертикальних садів у мегаполісах.  Вперше це свято почали відзначати з ініціативи екологів, які закликали урбанізований світ шукати нові способи збереження природи.

Це свято було започатковане на честь дня народження Стенлі Гарта Вайта, ландшафтного архітектора, який 1938 року запатентував першу живу стіну.

5 ознак того, що на вашій кухні час зробити прибирання11.02.25, 16:04 • 249289 переглядiв

Унікальне спортивне свято — День кіберспорту — в Україні відзначається саме 15 лютого.

Ця дата стала символічною для численних геймерів та професійних кіберспортсменів, адже кіберспорт давно перетворився на окрему індустрію з власними чемпіонатами, командами та уболівальниками.

Кіберспорт в Україні активно розвивається з початку 2000-х, і нині наші гравці входять до складу найкращих світових команд.

Цей день — чудова нагода вшанувати тих, хто своїм талантом та наполегливістю прославляє країну в цій галузі.

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Білий дім оригінально "привітав" нелегалів з Днем святого Валентина14.02.25, 22:10 • 56380 переглядiв

Кожного року 15 лютого у світі святкують День бегемота — одного з найбільших ссавців, що населяють африканські річки. Це свято покликане привернути увагу до проблеми зникнення бегемотів через браконьєрство та зменшення природних середовищ.

Традиційно у цей день зоологічні парки та екологічні організації проводять тематичні заходи, лекції та освітні програми, щоб підвищити обізнаність людей про важливість збереження цих унікальних тварин.

У закоханої пари гуанако у київському зоопарку народилося пухнасте маля14.02.25, 12:16 • 153191 перегляд

15 лютого світова спільнота відзначає Міжнародний день синдрому Ангельмана — рідкісного генетичного захворювання, що впливає на нервову систему та розвиток дитини.

Цей день створений для підтримки пацієнтів, їхніх сімей та дослідників, які шукають шляхи лікування.

Вперше цей день почали відзначати в США, а згодом ініціатива поширилася на весь світ.

Символом підтримки є метелик — він уособлює легкість, якої прагнуть досягти сім’ї у боротьбі з недугою.

Синдром "Святкового серця": що це та чим небезпечно14.12.24, 21:21 • 19096 переглядiв

Щорічно 15 лютого проводиться День поінформованості про холостяковий спосіб життя, присвячений тим, хто свідомо обирає життя без шлюбних уз.

Це свято підкреслює, що бути самотнім — це теж вибір, який заслуговує на повагу.

Вперше відзначили цей день у США як альтернативу Дню святого Валентина.

З часом він набув популярності й у Європі, адже нагадує, що особисте щастя не завжди пов’язане з романтичними стосунками.

Самотність майже на 80% пов'язана з ризиками депресивних симптомів - масштабне дослідження06.11.24, 12:50 • 20605 переглядiв

З 2009 року 15 лютого у Європі відзначають День операційної медичної сестри (European Perioperative Nursing Day).  Це свято вшановує професіоналів, які забезпечують безпеку та комфорт пацієнтів під час хірургічних втручань.

Ініціатором створення цього дня стала Європейська асоціація медичних сестер. За роки свого існування свято допомогло привернути увагу до важливої ролі, яку відіграють ці медики в сучасній медицині.

Пацієнти та лікарі: як має працювати система оновлення медичних стандартів - роз'яснення юристки03.02.25, 11:55 • 106776 переглядiв

15 лютого у світі також відзначають День самотності — свято для тих, хто цінує час наодинці з собою.

Цей день дає можливість переосмислити ставлення до самотності та побачити її як джерело внутрішнього розвитку.

Свято з’явилося як своєрідна відповідь на комерціалізований День закоханих і стало популярним серед людей, які прагнуть нагадати суспільству, що цінність особистості не визначається наявністю партнера.

15 лютого — дата, коли світ відзначає День комп’ютера.

Сучасні комп’ютери стали невід’ємною частиною нашого життя, змінивши спосіб роботи, навчання та спілкування.

Історія свята сягає 1946 року, коли у США було представлено перший електронний комп’ютер ENIAC.  Відтоді комп’ютерні технології зробили величезний стрибок, а цей день — чудова нагода відзначити їхній вплив на світ.

У церкві в Італії знайшли фреску з незвичайним ісламським елементом02.02.25, 19:54 • 111781 перегляд

Православна церква 15 лютого вшановує пам’ять святого апостола Онисима, який був учнем апостола Павла. Вважається, що Онисим проповідував християнство в різних країнах і зазнав мученицької смерті за свою віру.

На території України цей день відзначали ще з часів Київської Русі. Віруючі звертаються до святого з проханнями про допомогу та заступництво у складних життєвих обставинах.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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