Синдром «Праздничного сердца»: что это и чем опасно
Киев • УНН
Медики описали синдром «праздничного сердца» - аритмию у здоровых людей после употребления алкоголя. Явление чаще встречается в период зимних праздников и может сопровождаться головокружением.
Иногда во время употребления алкоголя человек, у которого никогда не было проблем с сердцем, может почувствовать, что оно бьется чаще и неравномерно. Это так называемый синдром "праздничного сердца", что по наблюдениям медиков из разных стран, гораздо чаще встречается в период зимних праздников, пишет УНН со ссылкой на The Conversation.
Кроме неравномерного и учащенного сердцебиения люди могут чувствовать головокружение или одышку. Иногда проявления становятся такими сильными, что люди вынуждены обращаться к врачам. В целом же, как пишут исследователи, речь идет об аритмии предсердий, вызванной употреблением алкоголя.
На западе о синдроме "праздничного сердца" заговорили еще в 70-х годах 20 века. Его описали как нарушение сердечного ритма (или аритмии) у здоровых людей без заболеваний сердца после чрезмерного употребления алкоголя.
Авторы статьи отмечают, что алкоголь, влияя на нервную систему, может привести к обезвоживанию и воспалениям, а это нарушает привычную работу сердца. Иногда это может привести не только к изменениям в ритме сердцебиения, но и к потере сознания.
Кроме избежания чрезмерного употребления алкоголя, специалисты также советуют, пить больше воды, во время застолья - это поможет предотвратить обезвоживание, что обезопасит ваше сердце.
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