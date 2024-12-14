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Синдром «Праздничного сердца»: что это и чем опасно

Синдром «Праздничного сердца»: что это и чем опасно

Киев  •  УНН

 • 4433 просмотра

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Медики описали синдром «праздничного сердца» - аритмию у здоровых людей после употребления алкоголя. Явление чаще встречается в период зимних праздников и может сопровождаться головокружением.

Иногда во время употребления алкоголя человек, у которого никогда не было проблем с сердцем, может почувствовать, что оно бьется чаще и неравномерно. Это так называемый синдром "праздничного сердца", что по наблюдениям медиков из разных стран, гораздо чаще встречается в период зимних праздников, пишет УНН со ссылкой на The Conversation.

Кроме неравномерного и учащенного сердцебиения люди могут чувствовать головокружение или одышку. Иногда проявления становятся такими сильными, что люди вынуждены обращаться к врачам. В целом же, как пишут исследователи, речь идет об аритмии предсердий, вызванной употреблением алкоголя.

На западе о синдроме "праздничного сердца" заговорили еще в 70-х годах 20 века. Его описали как нарушение сердечного ритма (или аритмии) у здоровых людей без заболеваний сердца после чрезмерного употребления алкоголя.

Авторы статьи отмечают, что алкоголь, влияя на нервную систему, может привести к обезвоживанию и воспалениям, а это нарушает привычную работу сердца. Иногда это может привести не только к изменениям в ритме сердцебиения, но и к потере сознания.

Кроме избежания чрезмерного употребления алкоголя, специалисты также советуют, пить больше воды, во время застолья - это поможет предотвратить обезвоживание, что обезопасит ваше сердце.

ВНИМАНИЕ! Материал носит исключительно ознакомительный характер. Если вас беспокоят проблемы со здоровьем - обратитесь к врачу.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Здоровье