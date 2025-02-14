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Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Киев  •  УНН

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Год назад МОУ заключило контракт с "Львовским арсеналом" на поставку минометных выстрелов на 1,4 млрд грн. Средства перечислены, но боеприпасы до сих пор не поставлены, а большая часть денег заморожена на счетах.

Прошел год с тех пор, как правоохранители объявили подозрение бывшему чиновнику Министерства обороны Александру Лиеву и еще группе лиц по делу о непоставке минометных выстрелов для Вооруженных сил Украины по контракту с компанией "Львовский арсенал". Редакция УНН решила разобраться, что произошло за этот год и получили ли уже военные боеприпасы по этому контракту.

Как заключали контракт

Еще осенью 2022 года Министерство обороны Украины и компания "Львовский арсенал" подписали контракт на поставку 100 тысяч минометных выстрелов на сумму почти 1,4 млрд гривен. Контрагентом для поставки боеприпасов с завода Elmech в Хорватии выступила словацкая компания SEVOTECH.

После всех проверок и согласований, на основании решения рабочей группы Александр Лиев, как представитель Минобороны, и Юрий Збитнев, как директор ООО "Львовский арсенал", заключили контракт. Однако, сначала этот документ не предусматривал перечисления средств, а дополнительное финансовое соглашение могло быть подписано только после того, как "Львовский арсенал" предоставит лицензию на экспорт вооружения от словацкой компании SEVOTECH. 

После того, как Минобороны получило необходимый пакет документов от "Львовского арсенала", в том числе экспортную лицензию, и провело необходимые проверки, 10 ноября 2022 года Лиев и Збитнев подписали дополнительное соглашение о финансовых обязательствах. Согласно этому документу, МОУ должно было перечислить "Львовскому арсеналу" предоплату в сумме 1 340 465 698 гривен.

Первую партию боеприпасов должны были привезти в Украину еще 20 декабря 2022 года. Когда она не была поставлена, Александр Лиев начал отправлять "Львовскому арсеналу" претензии и требовать уплатить штраф за просрочку и поставить боеприпасы. Всего МОУ направило "Львовскому арсеналу" пять претензий, однако компания на них не отреагировала и средства не вернула.

Минобороны пыталось вернуть средства, но и этого пока не удалось сделать, ведь большая их часть - 818 млн гривен - арестованы в рамках уголовного производства на счетах компании "Львовский арсенал". Остальную часть средств - 30% от суммы, перечисленной МОУ на счета "Львовского арсенала", - украинская компания перевела за границу, как предоплату.

Куда пошли деньги МОУ за рубежом достоверно не известно. Однако, по информации журналистов-расследователей, часть средств, которые "Львовский Арсенал" перевел на счета SEVOTECH, была перечислена на счет хорватской компании WDG Promet, владельцем которой является Матиас Зубак.

"Громкие" подозрения

В конце января 2024 года дело о невыполнении контракта между Министерством обороны и "Львовским арсеналом" набрало новые обороты. 27 января 2024 года задержали бывшего чиновника МО Александра Лиева.

В этот же день Служба безопасности Украины сообщила, что раскрыла схему хищения государственных средств и пять фигурантов уголовного производства получили подозрение. Следователи считают, что фигуранты создали преступную группу для завладения почти 1,4 млрд гривен Минобороны. 

Александр Лиев провел месяц в СИЗО в рамках этого уголовного производства, однако он полностью отвергает любые обвинения и отмечает, что никаких фактов коррупции или служебной халатности в его действиях не было.

Директор "Львовского арсенала" Юрий Збитнев за год и под домашним арестом посидел, и в СИЗО, и под залог выйти на свободу. Алексей Хорошаев - совладелец словацкой компании SEVOTECH, которая должна была организовать доставку боеприпасов по заказу "Львовского арсенала", с сентября 2024 года находится под стражей в Чехии.

Что изменилось за год 

За этот год правоохранители объявили еще два подозрения в рамках уголовного производства - владельцу хорватской компании WDG Promet Матиасу Зубаку и представителю компании "Львовский арсенал" Олегу Евдоченко, который занимался поиском поставщиков.

Важно, что появление этих новых подозреваемых может свидетельствовать об изменении направления расследования. Если сначала фокус был сосредоточен на Минобороны и должностных лицах, которые заключали договор, то теперь внимание правоохранителей смещается на тех, кто непосредственно получил средства, но не выполнил своих обязательств.

Также известно, что предоплата по контракту, которая должна была пойти на закупку боеприпасов, остается замороженной на счетах "Львовского арсенала", а это почти миллиард гривен. Это означает, что средства, которые могли быть использованы для приобретения другого вооружения, до сих пор заблокированы.

Что интересно, все это время и украинская компания "Львовский арсенал", и словацкая компания SEVOTECH направляют в МОУ официальные обращения, в которых утверждают, что боеприпасы есть в наличии и могут быть поставлены на всю сумму предоплаты. Почему эти поставки до сих пор не состоялись - остается открытым вопросом.

Позиция Александра Лиева

Александр Лиев недавно заявил, что после увольнения в 2022 году его деятельность в Министерстве обороны стала объектом тщательных проверок, включая многочисленные обыски, допросы и полиграфы. Он подчеркнул, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину все контракты заключались в условиях, когда поставщики требовали полной предоплаты, а Департамент действовал в условиях военного положения.

По его словам, за 2022 год Департамент военно-технической политики, в котором он работал с мая 2022 года, заключил 435 договоров на сумму - 519 млрд грн. Из них - 385 контрактов полностью выполнены, 32 - расторгнуты и возвращены деньги (или и не платились), 18 - проблемные договоры, которые сейчас рассматриваются в хозяйственных судах.

Из оплаченных договоров поставлено в течение 2022-2024 годов на сумму 98% от общей оплаты. Это контракты, которые заключались в условиях 2022 года, когда ни один поставщик даже не рассматривал поставки без полной предоплаты, а Департамент вел деятельность в условиях ЗКП. Уверен, что и остальные (2%) будут поставлены, или государство вернет деньги со штрафами и пеней (как и предусматривают контракты),

- заявил Лиев.

Следствие сейчас завершено, материалы дела открыты для ознакомления, что может свидетельствовать о его приближении к судебному разбирательству. В то же время остается открытым вопрос, можно ли было реализовать контракт с задержкой, обеспечив поставки боеприпасов ВСУ, а не держать так долго заблокированными выстрелы и деньги?

Недавно правоохранители объявили еще одно подозрение бывшему чиновнику Минобороны Александру Лиеву. Подробности дела по ссылке.

Добавим

На днях поднялась очередная волна по прошлогоднему судебному процессу. "Центр противодействия коррупции" опубликовал фото судьи ВАКС Ярослава Шкодина, с сообщением, в котором среди прочего вспомнил и рассмотрение дела по „Львовскому арсеналу" и, в частности, Лиеву. В заметке отмечалось, что "...Шкодин при рассмотрении ходатайства об изменении меры пресечения экс-чиновнику Минобороны Александру Лиеву допустил нарушение уголовного процессуального кодекса, а также кодекса судейской этики". 

Все эти обвинения отверг адвокат Андрей Слюсар.

Судья, осуществляя правосудие, является независимым и руководствуется верховенством права (статья 129 Конституции). Уголовное производство осуществляется с соблюдением принципа верховенства права, согласно которому человек, его права и свободы признаются высшими ценностями и определяют содержание и направленность деятельности государства (статья 8 УПК),

- указал он.

Адвокат пояснил, что сначала полиция вручила подозрение Александру Лиеву по коррупционной статье, после чего он был помещен в СИЗО. Однако прокуроры САП впоследствии пришли к выводу, что признаков коррупционного преступления в этом деле нет, и его следует передать обратно в полицию. При рассмотрении вопроса о содержании под стражей Лиева в суде возникла ситуация: его не доставили из СИЗО, а прокуроры на заседание не явились. Судья, учитывая ситуацию, постановил провести заседание онлайн и исследовав все документы принял решение об освобождении Лиева из СИЗО, поскольку сама прокуратура уже не видела в деле признаков коррупционного преступления.

Также на днях состоялось открытое заседание Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, на котором старший группы прокуроров в указанном уголовном производстве Михаил Юревич признал, что изменение меры пресечения Лиеву никак не повлияло на ход досудебного расследования.

"Поскольку досудебное расследование в отношении указанных лиц все же было завершено и если мы возьмем конкретно Лиева, то риски, согласно которым избирались меры пресечения, не были реализованы - то есть, он не скрывался на время расследования, также отсутствуют данные о влиянии каким-то образом на ход досудебного расследования", - отметил прокурор.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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