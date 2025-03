"Олегу Сенцову присудили премію Сахарова-2018! Церемонія нагородження відбудеться в Страсбурзі 12 грудня", - написав Р.Йозвяк.

Як повідомляв УНН, фіналістами цьогорічної премії Сахарова були український політв’язень Олег Сенцов, 11 неурядових організацій, що рятують мігрантів у Середземноморському регіоні, та активіст з Марокко Насір Зефзафі.

Зазначимо, премія Сахарова за свободу думки вручається за досягнення в таких сферах, як захист прав людини, розвиток демократії і відстоювання верховенства права, повага до міжнародного законодавства, захист прав меншин.

Нагадаємо, Олег Сенцов перебуває у виправній колонії в місті Лабитнангі за полярним колом на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в Росії і Криму.

Російський суд засудив Сенцова до 20 років в'язниці 25 серпня 2015 року, звинувативши в підготовці терактів в Криму.

Oleg #Sentsov has been awarded the 2018 #SakharovPrize ! award ceremony in Strasbourg on 12 Dec #Ukraine #Russia #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 25 октября 2018 г.