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Сенцову присудили премію Сахарова

Сенцову присудили премію Сахарова

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Цьогорічну премію "За свободу думки" імені Андрія Сахарова присудили українському політв'язню Олегу Сенцову, який незаконно утримується в російській тюрмі. Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає УНН.

"Олегу Сенцову присудили премію Сахарова-2018! Церемонія нагородження відбудеться в Страсбурзі 12 грудня", - написав Р.Йозвяк.

Як повідомляв УНН, фіналістами цьогорічної премії Сахарова були український політв’язень Олег Сенцов, 11 неурядових організацій, що рятують мігрантів у Середземноморському регіоні, та активіст з Марокко Насір Зефзафі.

Зазначимо, премія Сахарова за свободу думки вручається за досягнення в таких сферах, як захист прав людини, розвиток демократії і відстоювання верховенства права, повага до міжнародного законодавства, захист прав меншин.

Нагадаємо, Олег Сенцов перебуває у виправній колонії в місті Лабитнангі за полярним колом на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в Росії і Криму.

Російський суд засудив Сенцова до 20 років в'язниці 25 серпня 2015 року, звинувативши в підготовці терактів в Криму.

Oleg #Sentsov has been awarded the 2018 #SakharovPrize ! award ceremony in Strasbourg on 12 Dec #Ukraine #Russia #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 25 октября 2018 г.

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