"Олегу Сенцову присудили премию Сахарова-2018! Церемония награждения состоится в Страсбурге 12 декабря", - написал Р.Йозвяк.

Как сообщал УНН, финалистами премии Сахарова были украинский политзаключенный Олег Сенцов, 11 неправительственных организаций, которые спасают мигрантов в Средиземноморском регионе, и активист из Марокко Насир Зефзафи.

Отметим, премия Сахарова за свободу мысли вручается за достижения в таких сферах, как защита прав человека, развитие демократии и отстаивание верховенства права, уважение к международному законодательству, защита прав меньшинств.

Напомним, Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыму.

Российский суд приговорил Сенцова к 20 годам тюрьмы 25 августа 2015 года, обвинив в подготовке терактов в Крыму.

Oleg #Sentsov has been awarded the 2018 #SakharovPrize ! award ceremony in Strasbourg on 12 Dec #Ukraine #Russia #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 25 октября 2018 г.