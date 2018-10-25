Сенцову присудили премию Сахарова
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова присудили украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, который незаконно удерживается в российской тюрьме. Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Олегу Сенцову присудили премию Сахарова-2018! Церемония награждения состоится в Страсбурге 12 декабря", - написал Р.Йозвяк.
Как сообщал УНН, финалистами премии Сахарова были украинский политзаключенный Олег Сенцов, 11 неправительственных организаций, которые спасают мигрантов в Средиземноморском регионе, и активист из Марокко Насир Зефзафи.
Отметим, премия Сахарова за свободу мысли вручается за достижения в таких сферах, как защита прав человека, развитие демократии и отстаивание верховенства права, уважение к международному законодательству, защита прав меньшинств.
Напомним, Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыму.
Российский суд приговорил Сенцова к 20 годам тюрьмы 25 августа 2015 года, обвинив в подготовке терактов в Крыму.
Oleg #Sentsov has been awarded the 2018 #SakharovPrize ! award ceremony in Strasbourg on 12 Dec #Ukraine #Russia #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 25 октября 2018 г.