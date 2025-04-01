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Из-за погодных условий и близких взрывов: в Харькове заменили флаг на самом высоком флагштоке

Киев • УНН

 • 49025 просмотра

В Харькове на проспекте Независимости заменили флаг на новый. Старое полотнище стало непригодным из-за погодных условий и близких взрывов.

Из-за погодных условий и близких взрывов: в Харькове заменили флаг на самом высоком флагштоке

В Харькове на проспекте Независимости заменили флаг на новый из-за погодных условий и близких взрывов, передает УНН со ссылкой на Харьковзеленстрой.

Работники Зеленстроя заменили флаг на проспекте Независимости на новый. Старое полотнище пришло в негодность из-за погодных условий и близких взрывов 

- говорится в сообщении.

Напомним

В 2021 году к 30-летию Независимости государственный флаг подняли на самый высокий в Украине и Европе флагшток в 101 м, установленный на набережной реки Лопань в центральной части Харькова.

Антонина Туманова

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