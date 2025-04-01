Из-за погодных условий и близких взрывов: в Харькове заменили флаг на самом высоком флагштоке

В Харькове на проспекте Независимости заменили флаг на новый из-за погодных условий и близких взрывов, передает УНН со ссылкой на Харьковзеленстрой.

Работники Зеленстроя заменили флаг на проспекте Независимости на новый. Старое полотнище пришло в негодность из-за погодных условий и близких взрывов - говорится в сообщении.

Напомним

В 2021 году к 30-летию Независимости государственный флаг подняли на самый высокий в Украине и Европе флагшток в 101 м, установленный на набережной реки Лопань в центральной части Харькова.