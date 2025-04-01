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Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

Київ • УНН

 • 49027 перегляди

У Харкові на проспекті Незалежності замінили прапор на новий. Старе полотнище стало непридатним через погодні умови та близькі вибухи.

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

У Харкові на проспекті Незалежності замінили прапор на новий через погодні умови та близькі вибухи, передає УНН із посиланням на Харківзеленбуд.

Працівники Зеленбуду замінили прапор на проспекті Незалежності на новий. Старе полотнище стало непридатним через погодні умови та близькі вибухи 

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У 2021 році до 30-річчя Незалежності державний прапор підняли на найвищий в Україні та Європі флагшток у 101 м, що встановлений на набережній річки Лопань у центральній частині Харкова.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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