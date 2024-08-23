Харків, День міста і прапора: без масштабних заходів, тільки квіти на Меморіалі Слави та підняття українського стяга – Терехов
Київ • УНН
У День міста і прапора в Харкові відбулося покладання квітів на Меморіалі Слави та підняття українського стяга. Мер Ігор Терехов наголосив на пріоритеті безпеки громадян під час війни.
Харкову 370 років. У місті подвійне свято, оскільки ця дата збігається з Днем українського прапору. Про заходи у місті розповів мер Ігор Терехов в ефірі телемарафону.
Деталі
Сьогодні видатна дата – 370-а річниця. Звісно, якщо б не було війни, зовсім по іншому святкували би. Але ми вимушені сьогодні думати про безпеку людей, тому у нас не буде таких масштабних святкувань. Зранку ми були на Меморіалі Слави, де поклали квіти у підніжжя наших захисників. Крім цього, були на піднятті нашого прапору. В нас найбільший флагшток – це 102 метри, гордовито майорить наш український прапор
Терехов зазначив, що інших масштабних заходів не передбачено.
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