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Харків, День міста і прапора: без масштабних заходів, тільки квіти на Меморіалі Слави та підняття українського стяга – Терехов

Київ • УНН

 • 16389 перегляди

У День міста і прапора в Харкові відбулося покладання квітів на Меморіалі Слави та підняття українського стяга. Мер Ігор Терехов наголосив на пріоритеті безпеки громадян під час війни.

Харкову 370 років. У місті подвійне свято, оскільки ця дата збігається з Днем українського прапору. Про заходи у місті розповів мер Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

Деталі

 Сьогодні видатна дата – 370-а річниця. Звісно, якщо б не було війни, зовсім по іншому святкували би. Але ми вимушені сьогодні думати про безпеку людей, тому у нас не буде таких масштабних святкувань. Зранку ми були на Меморіалі Слави, де поклали квіти у підніжжя наших захисників. Крім цього, були на піднятті нашого прапору. В нас найбільший флагшток – це 102 метри, гордовито майорить наш український прапор

– розповів очільник міста Харків.

Терехов зазначив, що інших масштабних заходів не передбачено.

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Загроза завжди зберігається, поки йде війна. А після війни зовсім по-іншому будемо святкувати. – наголосив мер міста.  

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