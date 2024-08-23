Активісти руху "Жовта стрічка" поширили український прапор на вулицях окупованого Донецька

У тимчасово окупованому Донецьку, активісти руху "Жовта Стрічка" організували акцію, зобразивши в різних куточках міста український прапор.

Пише УНН із посиланням на Рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України.

Деталі

Нову акцію на міських вулицях провели активісти руху "Жовта Стрічка": в тимчасово окупованому Донецьку, в різних куточках міста з’явились намальовані прапори України.

Не будемо вас далі примушувати чекати, публікуємо світлини, що лишилися. Донецьк — це Україна! Наші люди — найсміливіші. Найкращі!