Активісти руху "Жовта стрічка" поширили український прапор на вулицях окупованого Донецька
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Донецьку активісти руху "Жовта Стрічка" провели акцію, зобразивши український прапор у різних частинах міста. Рух закликає нових людей приєднуватися до боротьби за свободу.
У тимчасово окупованому Донецьку, активісти руху "Жовта Стрічка" організували акцію, зобразивши в різних куточках міста український прапор.
Пише УНН із посиланням на Рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України.
Деталі
Нову акцію на міських вулицях провели активісти руху "Жовта Стрічка": в тимчасово окупованому Донецьку, в різних куточках міста з’явились намальовані прапори України.
Не будемо вас далі примушувати чекати, публікуємо світлини, що лишилися. Донецьк — це Україна! Наші люди — найсміливіші. Найкращі!
Нагадаємо
Активісти руху 'Жовта Стрічка' поширили проукраїнські листівки у міському транспорті та біля набережної окупованої Ялти. Рух закликає нових людей приєднуватися до боротьби за свободу.
Окупанти готують провокації на ТОТ до Дня Незалежності - рух "Жовта Стрічка"16.08.24, 14:09 • 29716 переглядiв