Активисты движения "Желтая лента" распространили украинский флаг на улицах оккупированного Донецка
Киев • УНН
Во временно оккупированном Донецке активисты движения "Желтая Лента" провели акцию, изобразив украинский флаг в разных частях города. Движение призывает новых людей присоединяться к борьбе за свободу.
Во временно оккупированном Донецке, активисты движения "Желтая Лента" организовали акцию, изобразив в разных уголках города украинский флаг.
Пишет УНН со ссылкой на Движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины.
Детали
Новую акцию на городских улицах провели активисты движения "Желтая Лента": во временно оккупированном Донецке, в разных уголках города появились нарисованные флаги Украины.
Не будем вас дальше заставлять ждать, публикуем оставшиеся фотографии. Донецк - это Украина! Наши люди - самые смелые. Самые лучшие!
Напомним,
Активисты движения 'Желтая Лента' распространили проукраинские листовкив городском транспорте и возле набережной оккупированной Ялты. Движение призывает новых людей присоединяться к борьбе за свободу.
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