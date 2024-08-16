Оккупанты готовят провокации на ВОТ ко Дню Независимости - движение "Желтая Лента"

На 24 августа российские оккупанты планируют провокации и теракты на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщило движение «Желтая Лента», передает УНН.

По имеющейся информации, 24 августа российские оккупанты планируют организовать ряд провокаций и террористических актов с целью дискредитации сил сопротивления и Вооруженных Сил Украины - говорится в сообщении.

В связи с этим представители движения убедительно рекомендуют избегать общественных мест и больших скоплений людей, особенно в период с 23 по 25 августа.

«Помните, враг стремится использовать любой повод, чтобы дискредитировать ВСУ и подполье на ВОТ Украины», - указали представители движения.

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