Оккупанты завозят на ВОТ гастролеров из рф ко дню празднования "дня флага"
Киев • УНН
На оккупированные территории Украины прибыли гастролеры из рф для участия в пропагандистских мероприятиях ко "дню флага". Их цель - создать иллюзию поддержки оккупации и снять постановочные видео для кремлевской пропаганды.
На временно оккупированные территории прибыли первые партии из путинского "движения первых" для проведения пропагандистских мероприятий по поводу празднования "дня флага рф" 22 августа. Об этом сообщили в Центре нацсопротивления, передает УНН.
Детали
Активисты движения прибыли на ВОТ Херсонщины и Запорожья. Речь идет о группах до 70 человек. Официально они будут заниматься организацией праздничных мероприятий. На самом деле, как указали в Центре нацсопротивления, их цель быть массовкой на "митингах" и участвовать в постановочных видео для кремлевской пропаганды.
Отмечается, что такую практику москва использует с 2022 года, когда официально "празднования" запрещены из-за якобы ситуации с безопасностью, чтобы объяснить отсутствие массовости. Однако массовка с рф снимает видео, чтобы создать иллюзию поддержки оккупации.
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