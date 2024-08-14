Почему россияне хотят вывезти переселенцев из курской области на ВОТ Украины и новые фейки пропаганды - рассказали ЦПД при СНБО

В россии власти планируют вывезти эвакуированных жителей курской области на временно оккупированные территории Запорожской области, чтобы скрыть от россиян правду о ситуации в приграничном регионе. Также вражеская пропаганда распространяет новые фейки вокруг событий в курской области о якобы убийствах гражданских и "огромных потерях" ВСУ. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.

Как указали в ЦПИ, власти рф стремятся скрыть от жителей других регионов беженцев из курской области, чтобы они не рассказывали правду о действиях российской армии, в частности о бегстве подразделений "Ахмата". Также, чтобы они не выражали недовольство политикой путина в отношении войны, из-за чего они были вынуждены покинуть свои дома.

Кроме того, россияне боятся распространения информации о нормальном отношении к гражданским людям со стороны ВСУ, ведь российская пропаганда лепит из украинцев "убийц" и "нацистов".

россия планирует переселить беженцев из курской области в оккупированную часть Запорожья

Также, как отмечается, россия пытается предотвратить наплыв эвакуированных в своих собственных регионах, где уже могут быть трудности с размещением внутренне перемещенных лиц, чтобы избежать гуманитарного кризиса и удерживать видимость контроля над ситуацией.

"Главная задача кремля сейчас - это контролируемый инфопоток, чтобы люди в москве и других крупных городах россии никак не сталкивались с беженцами и не имели повода задумываться о последствиях развязанной путиным войны против Украины для простых россиян", - указали в Центре.

Также Центр противодействия дезинформации продолжает мониторить российское информационное пространство и выявлять новые фейки и манипуляции, распространяемые вражеской пропагандой вокруг событий в курской области.

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ЦПИ зафиксировал очередную волну дезинформационных публикаций вокруг таких тем:

"Расстрелянный мужчина с ДЦП". Пропагандисты массово распространяют историю о якобы убитом мужчине с инвалидностью, даже не пытаясь предоставить хоть какие-то доказательства существования этого человека.

"Массовые убийства гражданских". Вражеские ресурсы тиражируют рассказ "многодетного отца", который эвакуировал свою семью из Суджи, и якобы видел убийства гражданских россиян украинцами. Также для продвижения этого нарратива публикуются фейковые видео обстрелов жилых домов.

"Диверсанты в гражданских авто". Один из ru-пропагандистов с миллионной аудиторией заявил, что в гражданских авто в курской области прячутся диверсанты, чем фактически поощряет российских военных к насилию против местного населения.

"Огромные потери Украины". Массово публикуются видео якобы уничтожения украинской техники и называются абсолютно неадекватные цифры потерь украинцев, которые не соответствуют действительности.

Отрицание фактов и создание иллюзии контроля. Все заявления Украины пропагандисты упорно отрицают. При этом массово публикуются заявления о том, как в курскую область якобы прибыли резервы армии рф и остановили продвижение ВСУ.

Угрозы Украине. Враг пытается оказывать психологическое давление на украинцев, запугивая "катастрофическими последствиями" за операцию в Курской области. Однако эти заявления - не более чем блеф, указали в ЦПД.

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