Зеленський у День Державного прапора: витискаємо з України окупанта й не дамо спокою його триколорам

Президент України Володимир Зеленський у виступі у День Державного прапора заявив, що українці витискають з України російських окупантів й не дадуть спокою триколору рф, передає УНН.

Ми зараз в цій війні в першу чергу відвойовуємо для України, для українців саме право на справедливість, на своє, на свою свободу, на свою національну гідність, на свою безпеку, на свою власну державу й на те, що злочинці, які прийшли зруйнувати Україну, які принесли руїни саме в наш дім, точно матимуть руїни в себе вдома

Президент зазначив, що українці живуть у визначальний час для України, адже захищають незалежність.

Дорогі українці, українки, ми живемо у визначальний час для України. Ми захищаємо незалежність і захистимо. Ми витискаємо з України окупанта й не дамо спокою його триколорам. Ми маємо відбудувати Україну, наш дім після цієї війни, щоб наш український синьо-жовтий майорів так, як на це заслуговує Україна. Над гордою землею й посеред безпечного, вільного та європейського життя. Слава усім, хто воює і працює заради України. Вічна вдячність всім героям різних часів, які боролися заради України. Слава Україні!