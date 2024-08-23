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Зеленський у День Державного прапора: витискаємо з України окупанта й не дамо спокою його триколорам

Зеленський у День Державного прапора: витискаємо з України окупанта й не дамо спокою його триколорам

Київ • УНН

 • 47172 перегляди

Президент Зеленський у День Державного прапора заявив, що українці відвойовують право на справедливість і свободу. Він наголосив, що Україна захистить незалежність і відбудує країну.

Президент України Володимир Зеленський у виступі у День Державного прапора заявив, що українці витискають з України російських окупантів й не дадуть спокою триколору рф, передає УНН.

Ми зараз в цій війні в першу чергу відвойовуємо для України, для українців саме право на справедливість, на своє, на свою свободу, на свою національну гідність, на свою безпеку, на свою власну державу й на те, що злочинці, які прийшли зруйнувати Україну, які принесли руїни саме в наш дім, точно матимуть руїни в себе вдома

- сказав Зеленський.

Президент зазначив, що українці живуть у визначальний час для України, адже захищають незалежність.

Дорогі українці, українки, ми живемо у визначальний час для України. Ми захищаємо незалежність і захистимо. Ми витискаємо з України окупанта й не дамо спокою його триколорам. Ми маємо відбудувати Україну, наш дім після цієї війни, щоб наш український синьо-жовтий майорів так, як на це заслуговує Україна. Над гордою землею й посеред безпечного, вільного та європейського життя. Слава усім, хто воює і працює заради України. Вічна вдячність всім героям різних часів, які боролися заради України. Слава Україні!

- наголосив Зеленський.

День Державного прапора України. Що ще можна відзначити 23 серпня23.08.24, 06:17 • 107539 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика

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