День Державного прапора України. Що ще можна відзначити 23 серпня
Київ • УНН
23 серпня в Україні проводяться заходи з нагоди Дня Державного прапора. Історія синьо-жовтого стягу сягає XIII-XIV століть, а офіційним символом української держави він став у 1992 році.
Сьогодні, 23 серпня, з 2004 року в Україні проводяться заходи з нагоди Дня Державного прапора, пише УНН.
У XIII – XIV століттях в українських військових загонах з’явилися чотирикутні прапори, у яких переважали синій та жовтий кольори.
Вперше на території сучасної України синьо-жовтий прапор був піднятий над державною будівлею - 25 червня 1848 року стяг вивісили над Львівською ратушою. 22 березня 1918 року Центральна Рада проголосила синьо-жовтий стяг державним прапором Української Народної Республіки.
Після поразки у визвольних змаганнях і включення України до складу срср використання синьо-жовтого стягу прирівняли до кримінального злочину.
Прапором урср був червоний прямокутник з синьою смугою внизу.
14 березня 1990 року у Стрию підняли національний прапор над будівлею міської ради. Це був перший прецедент публічного підняття українського національного прапора над офіційною радянською установою.
4 вересня 1991 синьо-жовтий прапор підняли над будівлею Верховної Ради України. 28 січня 1992 року Верховна Рада прийняла постанову про Державний прапор, і у молодої української держави офіційно з’явився один з ключових символів.
Сьогодні також у багатьох країнах світу проводяться заходи з нагоди Міжнародного дня сліпих собак. Саме 23 серпня 2008 року відбулася перша у світі операція з імплантації собаці горівки ока.
Мета сьогоднішньої події - об’єднати власників сліпих і частково сліпих собак, і привернути увагу людей до проблем собачого зору.
Сліпота у собак може виникнути через різні фактори, включаючи хвороби, старість, травми або медичні стани, такі як катаракта, глаукома і дегенерація сітківки.
Ще 23 серпня можна долучитися до Дня дешевих авіаквитків.
Подія неофіційно знаменує собою кінець пікового літнього сезону подорожей. Попит на авіаквитки зменшується. І щоб літаки не літали порожніми авіакомпанії вдаються до зниження цін на квитки, і тим самим стимулюють бронювання.
Також сьогодні можна відзначити і гастрономічне свято – День масляної кукурудзи.
Кукурудзу цього дня можна приготувати любим способом, єдина умова – обов'язково приправити вершковим маслом.
За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого мученика Луппа, помічника великомученика Димитрія Солунського.
Після жорстокого вбивства Димитрія Лупп забрав його скривавлену туніку та перстень і через них отримав дари зцілення та дивотворення.
Під своїх мандрів Лупп проповідував віру в Ісуса Христа, лікував людей, виганяв демонів. За наказом імператора Максиміана його схопили, довго та жорстоко катували, а потім стратили.
Іменини 23 серпня святкують Микола, Іван, Павло.