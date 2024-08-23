День Державного прапора України. Що ще можна відзначити 23 серпня

Сьогодні, 23 серпня, з 2004 року в Україні проводяться заходи з нагоди Дня Державного прапора, пише УНН.

У XIII – XIV століттях в українських військових загонах з’явилися чотирикутні прапори, у яких переважали синій та жовтий кольори.

Вперше на території сучасної України синьо-жовтий прапор був піднятий над державною будівлею - 25 червня 1848 року стяг вивісили над Львівською ратушою. 22 березня 1918 року Центральна Рада проголосила синьо-жовтий стяг державним прапором Української Народної Республіки.

Після поразки у визвольних змаганнях і включення України до складу срср використання синьо-жовтого стягу прирівняли до кримінального злочину.

Прапором урср був червоний прямокутник з синьою смугою внизу.

14 березня 1990 року у Стрию підняли національний прапор над будівлею міської ради. Це був перший прецедент публічного підняття українського національного прапора над офіційною радянською установою.

4 вересня 1991 синьо-жовтий прапор підняли над будівлею Верховної Ради України. 28 січня 1992 року Верховна Рада прийняла постанову про Державний прапор, і у молодої української держави офіційно з’явився один з ключових символів.

Сьогодні також у багатьох країнах світу проводяться заходи з нагоди Міжнародного дня сліпих собак. Саме 23 серпня 2008 року відбулася перша у світі операція з імплантації собаці горівки ока.

Мета сьогоднішньої події - об’єднати власників сліпих і частково сліпих собак, і привернути увагу людей до проблем собачого зору.

Сліпота у собак може виникнути через різні фактори, включаючи хвороби, старість, травми або медичні стани, такі як катаракта, глаукома і дегенерація сітківки.

Ще 23 серпня можна долучитися до Дня дешевих авіаквитків.

Подія неофіційно знаменує собою кінець пікового літнього сезону подорожей. Попит на авіаквитки зменшується. І щоб літаки не літали порожніми авіакомпанії вдаються до зниження цін на квитки, і тим самим стимулюють бронювання.

Також сьогодні можна відзначити і гастрономічне свято – День масляної кукурудзи.

Кукурудзу цього дня можна приготувати любим способом, єдина умова – обов'язково приправити вершковим маслом.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого мученика Луппа, помічника великомученика Димитрія Солунського.

Після жорстокого вбивства Димитрія Лупп забрав його скривавлену туніку та перстень і через них отримав дари зцілення та дивотворення.

Під своїх мандрів Лупп проповідував віру в Ісуса Христа, лікував людей, виганяв демонів. За наказом імператора Максиміана його схопили, довго та жорстоко катували, а потім стратили.

Іменини 23 серпня святкують Микола, Іван, Павло.