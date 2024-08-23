День Государственного флага Украины. Что еще можно отметить 23 августа

Сегодня, 23 августа, с 2004 года в Украине проводятся мероприятия по случаю Дня Государственного флага, пишет УНН.

В XIII - XIV веках в украинских военных отрядах появились четырехугольные флаги, в которых преобладали синий и желтый цвета.

Впервые на территории современной Украины сине-желтый флаг был поднят над государственным зданием - 25 июня 1848 года знамя вывесили над Львовской ратушей. 22 марта 1918 года Центральная Рада провозгласила сине-желтый флаг государственным флагом Украинской Народной Республики.

После поражения в освободительной борьбе и включения Украины в состав ссср использование сине-желтого флага приравняли к уголовному преступлению.

Флагом усср был красный прямоугольник с синей полосой внизу.

14 марта 1990 года в Стрые подняли национальный флаг над зданием городского совета. Это был первый прецедент публичного поднятия украинского национального флага над официальным советским учреждением.

4 сентября 1991 года сине-желтый флаг подняли над зданием Верховной Рады Украины. 28 января 1992 года Верховная Рада приняла постановление о Государственном флаге, и у молодого украинского государства официально появился один из ключевых символов.

Сегодня также во многих странах мира проводятся мероприятия по случаю Международного дня слепых собак. Именно 23 августа 2008 года состоялась первая в мире операция по имплантации собаке горького глаза.

Цель сегодняшнего события - объединить владельцев слепых и частично слепых собак, и привлечь внимание людей к проблемам собачьего зрения.

Слепота у собак может возникнуть из-за различных факторов, включая болезни, старость, травмы или медицинские состояния, такие как катаракта, глаукома и дегенерация сетчатки.

Еще 23 августа можно присоединиться ко Дню дешевых авиабилетов.

Событие неофициально знаменует собой конец пикового летнего сезона путешествий. Спрос на авиабилеты уменьшается. И чтобы самолеты не летали пустыми авиакомпании прибегают к снижению цен на билеты, и тем самым стимулируют бронирование.

Также сегодня можно отметить и гастрономический праздник - День масляной кукурузы.

Кукурузу в этот день можно приготовить любым способом, единственное условие - обязательно приправить сливочным маслом.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Луппа, помощника великомученика Димитрия Солунского.

После жестокого убийства Димитрия Лупп забрал его окровавленную тунику и перстень и через них получил дары исцеления и чудотворения.

Во время своих странствий Лупп проповедовал веру в Иисуса Христа, лечил людей, изгонял демонов. По приказу императора Максимиана его схватили, долго и жестоко пытали, а затем казнили.

Именины 23 августа празднуют Николай, Иван, Павел.