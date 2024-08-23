Зеленский в День Государственного флага: вытесняем из Украины оккупанта и не дадим покоя его триколорам
Киев • УНН
Президент Зеленский в День Государственного флага заявил, что украинцы отвоевывают право на справедливость и свободу. Он подчеркнул, что Украина защитит независимость и отстроит страну.
Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении в День Государственного флага заявил, что украинцы вытесняют из Украины российских оккупантов и не дадут покоя триколору рф, передает УНН.
Мы сейчас в этой войне в первую очередь отвоевываем для Украины, для украинцев именно право на справедливость, на свое, на свою свободу, на свое национальное достоинство, на свою безопасность, на свое собственное государство и на то, что преступники, которые пришли разрушить Украину, которые принесли руины именно в наш дом, точно будут иметь руины у себя дома
Президент отметил, что украинцы живут в определяющее время для Украины, ведь защищают независимость.
Дорогие украинцы, украинки, мы живем в определяющее время для Украины. Мы защищаем независимость и защитим. Мы вытесняем из Украины оккупанта и не дадим покоя его триколорам. Мы должны отстроить Украину, наш дом после этой войны, чтобы наш украинский сине-желтый развевался так, как этого заслуживает Украина. Над гордой землей и посреди безопасной, свободной и европейской жизни. Слава всем, кто воюет и работает ради Украины. Вечная благодарность всем героям разных времен, которые боролись ради Украины. Слава Украине!
День Державного прапора України. Що ще можна відзначити 23 серпня23 августа 2024, 03:17 • 27900 просмотров