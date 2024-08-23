Харьков, День города и флага: без масштабных мероприятий, только цветы на Мемориале Славы и поднятие украинского флага - Терехов

Харькову 370 лет. В городе двойной праздник, поскольку эта дата совпадает с Днем украинского флага. О мероприятиях в городе рассказал мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона.

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Сегодня выдающаяся дата - 370-я годовщина. Конечно, если бы не было войны, совсем по другому праздновали бы. Но мы вынуждены сегодня думать о безопасности людей, поэтому у нас не будет таких масштабных празднований. Утром мы были на Мемориале Славы, где возложили цветы у подножия наших защитников. Кроме этого, были на поднятии нашего флага. У нас самый большой флагшток - это 102 метра, гордо реет наш украинский флаг - рассказал глава города Харьков.

Терехов отметил, что других масштабных мероприятий не предусмотрено.

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Угроза всегда сохраняется, пока идет война. А после войны совсем по-другому будем праздновать, - подчеркнул мэр города.

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