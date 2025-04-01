Военные снова могут приобрести билеты из спецрезерва Укрзализныци в Армия+

Укрзализныця возобновила интеграцию с приложением "Армия+" для приобретения билетов из спецрезерва военнослужащими. Также снова действует мониторинг и автовыкуп билетов в приложении железнодорожного перевозчика и на сайте. Об этом пишет УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

В Укрзализныце также сообщили, что вернулась верификация через Дія.Підпис для наиболее ажиотажных международных рейсов.

В общем Укрзализныця уже восстановила более 90% пассажирских онлайн-сервисов: уже скоро вернется портал заказа дополнительных услуг и программа лояльности. Также продолжается работа над возобновлением отображения в приложении билетов, которые исчезли из аккаунта в результате кибератаки