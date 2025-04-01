Военные снова могут приобрести билеты из спецрезерва Укрзализныци в Армия+
Киев • УНН
Укрзализныця возобновила интеграцию с "Армия+", мониторинг и автовыкуп билетов. Также вернулась верификация через Дія.Підпис для международных рейсов.
Укрзализныця возобновила интеграцию с приложением "Армия+" для приобретения билетов из спецрезерва военнослужащими. Также снова действует мониторинг и автовыкуп билетов в приложении железнодорожного перевозчика и на сайте. Об этом пишет УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
В Укрзализныце также сообщили, что вернулась верификация через Дія.Підпис для наиболее ажиотажных международных рейсов.
В общем Укрзализныця уже восстановила более 90% пассажирских онлайн-сервисов: уже скоро вернется портал заказа дополнительных услуг и программа лояльности. Также продолжается работа над возобновлением отображения в приложении билетов, которые исчезли из аккаунта в результате кибератаки
Также сообщается, что Укрзализныця планирует восстановить грузовые сервисы в первой декаде апреля. В данный момент все необходимые документы на перевозку грузов оформляются в бумажном виде.
Продолжаем работу, чтобы уже вскоре пассажирам стал доступен весь набор привычных удобных функций
Дополнение
Системы "Укрзализныци" подверглись масштабной кибератаке, сообщили 24 марта в компании. Сначала указывали на технический сбой в IT-системе. Онлайн-продажа билетов на поезда была приостановлена.
Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский во время кибератаки на сервисы железнодорожного перевозчика не было утечки персональных данных пассажиров или информации о военных грузах, ведь система их не хранит.