Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 14937 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
3 квітня, 15:18 • 104277 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
3 квітня, 13:51 • 167116 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 105384 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 342113 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 173117 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 144550 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 196051 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 124756 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 108130 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
56 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46537 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158659 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36997 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 84157 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22625 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 14937 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 84235 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

3 квітня, 15:18 • 104276 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

3 квітня, 13:51 • 167116 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158730 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 19954 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22700 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 37057 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46590 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 135605 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

Київ • УНН

 • 42658 перегляди

Укрзалізниця відновила інтеграцію з "Армія+", моніторинг та автовикуп квитків. Також повернулась верифікація через Дія.Підпис для міжнародних рейсів.

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

Укрзалізниця відновила інтеграцію з застосунком "Армія+" для придбання квитків зі спецрезерву військовослужбовцями. Також знову діє моніторинг і автовикуп квитків у застосунку залізничного перевізника та на сайті. Про це пише УНН з посиланням на Укрзалізницю.

В Укрзалізниці також повідомили, що повернулася верифікація через Дія.Підпис для найбільш ажіотажних міжнародних рейсів.

Загалом Укрзалізниця вже відновила понад 90% пасажирських онлайн-сервісів: вже незабаром повернеться портал замовлення додаткових послуг і програма лояльності. Також триває робота над поновленням відображення у застосунку квитків, які зникли з акаунту внаслідок кібератаки 

- говориться у повідомленні.

Також повідомляється, що Укрзалізниця планує відновити вантажні сервіси у першій декаді квітня. В даний момент всі необхідні документи на перевезення вантажів оформлюються у паперовому вигляді.

Продовжуємо роботу, щоб вже невдовзі пасажирам став доступним весь набір звичних зручних функції 

- наголосили в Укрзалізниці.

Доповнення

Системи "Укрзалізниці" зазнали масштабної кібератаки, повідомили 24 березня у компанії. Спочатку вказували на технічний збій в IT-системі. Онлайн-продаж квитків на поїзди було призупинено.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський під час кібератаки на сервіси залізничного перевізника не було витоку персональних даних пасажирів або інформації про військові вантажі, адже система їх не зберігає.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаТехнології
Українська залізниця
Bitcoin
$82,324.40
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.86
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,798.95