Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+
Київ • УНН
Укрзалізниця відновила інтеграцію з "Армія+", моніторинг та автовикуп квитків. Також повернулась верифікація через Дія.Підпис для міжнародних рейсів.
Укрзалізниця відновила інтеграцію з застосунком "Армія+" для придбання квитків зі спецрезерву військовослужбовцями. Також знову діє моніторинг і автовикуп квитків у застосунку залізничного перевізника та на сайті. Про це пише УНН з посиланням на Укрзалізницю.
В Укрзалізниці також повідомили, що повернулася верифікація через Дія.Підпис для найбільш ажіотажних міжнародних рейсів.
Загалом Укрзалізниця вже відновила понад 90% пасажирських онлайн-сервісів: вже незабаром повернеться портал замовлення додаткових послуг і програма лояльності. Також триває робота над поновленням відображення у застосунку квитків, які зникли з акаунту внаслідок кібератаки
Також повідомляється, що Укрзалізниця планує відновити вантажні сервіси у першій декаді квітня. В даний момент всі необхідні документи на перевезення вантажів оформлюються у паперовому вигляді.
Продовжуємо роботу, щоб вже невдовзі пасажирам став доступним весь набір звичних зручних функції
Доповнення
Системи "Укрзалізниці" зазнали масштабної кібератаки, повідомили 24 березня у компанії. Спочатку вказували на технічний збій в IT-системі. Онлайн-продаж квитків на поїзди було призупинено.
Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський під час кібератаки на сервіси залізничного перевізника не було витоку персональних даних пасажирів або інформації про військові вантажі, адже система їх не зберігає.