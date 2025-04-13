Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

Голлівудська акторка Блейк Лайвлі вже тривалий час уособлює образ, який є темою незлічених заголовків. Але як відома фотомодель, з самого початку своєї кар'єри Лайвлі робить модні заяви. Багато з її вбрань стали не тільки приголомшливими, але й навіть культовими. Інші - могли б бути кращими.

Про найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі розповідає Вusiness Іnsider, передає УНН.

Деталі

Червона бальна сукня Блейк Лайвлі на Met Gala 2018 року. Цей образ у матеріалі обрано найкращим за весь час.

Ательє Версаче розробило її ошатний ансамбль для заходу "Небесні тіла: Мода і католицька уява".

Він мав золотий корсетний ліф, прикрашений кристалами, довгий плісирований шлейф і металеві аплікації у вигляді складних візерунків по всій пишній спідниці. На її створення у модного дому пішло понад 600 годин.

Лайвлі доповнила культовий образ для Met Gala шипастим головним убором, туфлями від Christian Louboutin та прикрасами від Lorraine Schwartz.

Одним з найгірших - вбрання Блейк Лайвлі для прем'єри фільму "Дедпул і Росомаха".

Лайвлі вийшла на червону доріжку у власній версії знаменитого костюма Дедпула у липні 2024 року.

Це був облягаючий костюм з довгими рукавами в рукавичках, декольте з відкритими плечима та чорними мереживними прикрасами по всій блискучій тканині. Розробка ательє Версаче. Акторка носила це вбрання з оксамитовими туфлями-човниками та яскравими прикрасами.

Нижня частина вбрання мала забагато тканини, яка обтягувала її щиколотки. Крім того, загальний вигляд також був більше схожий на костюм, ніж на модний образ.

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Серед інших образів за різні часи у кар'єрі 37-річної зірки Голлівуду:

Лайвлі приголомшила у блискучій блакитній сукні на заході Tiffany & Co. 2024.

У травні 2024 року Лайвлі довела, що немає кращого кольору для заходу Tiffany & Co, ніж синій.

Того місяця вона відвідала один з нью-йоркських магазинів бренду в розшитій бісером сукні 1960-х років. Яскравий синій колір доповнював світле волосся Лайвлі, а візерунок з зубчиками підкреслював олдскульний гламур.

Синій костюм для показу фільму "Проста послуга" - вважається, що не дуже вдався.

Під час прес-туру "A Simple Favor" у вересні 2018 року вона одягала виключно костюми, що було одночасно і розумним бізнес-рішенням, і найкращим прикладом методичного вбрання. Всі говорили про її моду.

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На жаль, конкретний комплект, який вона обрала для паризької прем'єри фільму, був не найкращим її вибором - головним чином через те, що образ був погано скроєний.

Її синій піджак з чорним візерунком з паєток здавався завеликим. Він мав гострі підплічники, що створювали квадратний силует, і довгі рукави, які закривали більшу частину рук. - ідеться у матеріалі.

Барвиста сукня, яку Лайвлі "позичила" у Брітні Спірс, але виглядала на ній не менш гарно.

Лайвлі вдягла сукню від Версаче на американську прем'єру фільму "Це закінчиться з нами" у серпні 2024 року. Сукня, яку Спірс вперше продемонструвала на Тижні моди в Мілані у 2002 році, мала одну бретельку, що сягала ключиці Лайвлі. Сукня також була прикрашена зверху донизу різнокольоровими паєтками яскравих відтінків рожевого, фіолетового, синього, зеленого та жовтого.

Образ - веселий та позачасовий, і схоже вибір Лайвлі додав їй модної історії.

Велика проблема з бальною сукнею, яку Лайвлі вдягла на копенгагенську прем'єру фільму "Це закінчується з нами".

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У серпні 2024 року вона вийшла на червону доріжку в бальній сукні від Atelier Versace. Деякі елементи сукні були гарними. Пишна спідниця була прикрашена як елегантним синім візерунком, так і золотими деталями. Але були і питання до цього вбрання.

Хоча це могло б спрацювати в парі з суцільним ліфом, натомість вона сиділа під корсетом з прозорими панелями на талії і розшитою бісером грудною кліткою. - пише Вusiness Іnsider.

Також Лайвлі довела, що квіти та сукні без бретелей ніколи не виходять з моди на британській кінопрем’єрі.

У серпні 2024 року Лайвлі вийшла на білу доріжку "Все закінчується з нами" в модній сукні Tamara Ralph.

Композиція без бретелей облягала її тіло, була вкрита сріблястими блискітками та була прикрашена квітковим принтом із бісеру, який розширювався над грудьми.

Ще одне суцільне вбрання, в якому вона з'явилася акторка на модному показі 2023 року, виглядало застарілим і потребувало деяких змін. Ідеться про показ Michael Kors 2023 року.

Лайвлі прийшла в костюмі відтінку засмаги від дизайнера. Він був на тонких бретелях, з глибоким декольте, всипаний коричневими паєтками, і штани-кльош.

Остання частина вбрання була надто довгою на Лайвлі, і кожна штанина збиралася навколо її ніг на підлозі. Нейтральний колір вбрання також занадто тісно поєднувався з кольором шкіри та волосся Лайвлі. - зауважують критики.



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