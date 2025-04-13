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Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

Київ • УНН

 • 53653 перегляди

Business Insider розповів про найкращі та найгірші вбрання Блейк Лайвлі. Від червоної бальної сукні на Met Gala до синього костюма для показу фільму.

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

Голлівудська акторка Блейк Лайвлі вже тривалий час уособлює образ, який є темою незлічених заголовків. Але як відома фотомодель, з самого початку своєї кар'єри Лайвлі робить модні заяви. Багато з її вбрань стали не тільки приголомшливими, але й навіть культовими. Інші - могли б бути кращими.

Про найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі розповідає Вusiness Іnsider, передає УНН.

Деталі

Червона бальна сукня Блейк Лайвлі на Met Gala 2018 року. Цей образ у матеріалі обрано найкращим за весь час.

Ательє Версаче розробило її ошатний ансамбль для заходу "Небесні тіла: Мода і католицька уява".

Він мав золотий корсетний ліф, прикрашений кристалами, довгий плісирований шлейф і металеві аплікації у вигляді складних візерунків по всій пишній спідниці. На її створення у модного дому пішло понад 600 годин.

Лайвлі доповнила культовий образ для Met Gala шипастим головним убором, туфлями від Christian Louboutin та прикрасами від Lorraine Schwartz.

Одним з найгірших - вбрання Блейк Лайвлі для прем'єри фільму "Дедпул і Росомаха".

Лайвлі вийшла на червону доріжку у власній версії знаменитого костюма Дедпула у липні 2024 року.

Це був облягаючий костюм з довгими рукавами в рукавичках, декольте з відкритими плечима та чорними мереживними прикрасами по всій блискучій тканині. Розробка ательє Версаче. Акторка носила це вбрання з оксамитовими туфлями-човниками та яскравими прикрасами.

Нижня частина вбрання мала забагато тканини, яка обтягувала її щиколотки. Крім того, загальний вигляд також був більше схожий на костюм, ніж на модний образ.

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Серед інших образів за різні часи у кар'єрі 37-річної зірки Голлівуду:

Лайвлі приголомшила у блискучій блакитній сукні на заході Tiffany & Co. 2024.

У травні 2024 року Лайвлі довела, що немає кращого кольору для заходу Tiffany & Co, ніж синій.

Того місяця вона відвідала один з нью-йоркських магазинів бренду в розшитій бісером сукні 1960-х років. Яскравий синій колір доповнював світле волосся Лайвлі, а візерунок з зубчиками підкреслював олдскульний гламур.

Синій костюм для показу фільму "Проста послуга" - вважається, що не дуже вдався.

Під час прес-туру "A Simple Favor" у вересні 2018 року вона одягала виключно костюми, що було одночасно і розумним бізнес-рішенням, і найкращим прикладом методичного вбрання. Всі говорили про її моду.

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На жаль, конкретний комплект, який вона обрала для паризької прем'єри фільму, був не найкращим її вибором - головним чином через те, що образ був погано скроєний.

Її синій піджак з чорним візерунком з паєток здавався завеликим. Він мав гострі підплічники, що створювали квадратний силует, і довгі рукави, які закривали більшу частину рук.

- ідеться у матеріалі.

Барвиста сукня, яку Лайвлі "позичила" у Брітні Спірс, але виглядала на ній не менш гарно.

Лайвлі вдягла сукню від Версаче на американську прем'єру фільму "Це закінчиться з нами" у серпні 2024 року. Сукня, яку Спірс вперше продемонструвала на Тижні моди в Мілані у 2002 році, мала одну бретельку, що сягала ключиці Лайвлі. Сукня також була прикрашена зверху донизу різнокольоровими паєтками яскравих відтінків рожевого, фіолетового, синього, зеленого та жовтого.

Образ - веселий та позачасовий, і схоже вибір Лайвлі додав їй модної історії.

Велика проблема з бальною сукнею, яку Лайвлі вдягла на копенгагенську прем'єру фільму "Це закінчується з нами".

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У серпні 2024 року вона вийшла на червону доріжку в бальній сукні від Atelier Versace. Деякі елементи сукні були гарними. Пишна спідниця була прикрашена як елегантним синім візерунком, так і золотими деталями. Але були і питання до цього вбрання.

Хоча це могло б спрацювати в парі з суцільним ліфом, натомість вона сиділа під корсетом з прозорими панелями на талії і розшитою бісером грудною кліткою.

- пише Вusiness Іnsider.

Також Лайвлі довела, що квіти та сукні без бретелей ніколи не виходять з моди на британській кінопрем’єрі.

У серпні 2024 року Лайвлі вийшла на білу доріжку "Все закінчується з нами" в модній сукні Tamara Ralph.

Композиція без бретелей облягала її тіло, була вкрита сріблястими блискітками та була прикрашена квітковим принтом із бісеру, який розширювався над грудьми.

Ще одне суцільне вбрання, в якому вона з'явилася акторка на модному показі 2023 року, виглядало застарілим і потребувало деяких змін. Ідеться про показ Michael Kors 2023 року

Лайвлі прийшла в костюмі відтінку засмаги від дизайнера. Він був на тонких бретелях, з глибоким декольте, всипаний коричневими паєтками, і штани-кльош.

Остання частина вбрання була надто довгою на Лайвлі, і кожна штанина збиралася навколо її ніг на підлозі. Нейтральний колір вбрання також занадто тісно поєднувався з кольором шкіри та волосся Лайвлі.

- зауважують критики.

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