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“Два дні лікували водою”: родичі чоловіка, який помер у білоцерківській лікарні, переконані у лікарській халатності

Київ • УНН

 • 14014 перегляди

48-річний Ігор Ятело помер у лікарні після помилкових діагнозів, за версією родини — від нерозпізнаного лептоспірозу. Поліція розслідує можливу недбалість.

“Два дні лікували водою”: родичі чоловіка, який помер у білоцерківській лікарні, переконані у лікарській халатності
Ігор Ятело / фото з соцмереж доньки

4 серпня у Білоцерківській міській лікарні №2 помер пацієнт, як стверджують рідні чоловікові поставили неправильний діагноз та не надавали належної медичної допомоги. В родині переконані, що 48-річний Ігор Ятело помер від лептоспірозу, який лікарі не змогли вчасно розпізнати. УНН поспілкувався з донькою покійного Діаною. 

Історія, що почалася з незначної температури і закінчилася смертю  

"Татові поставили хибний діагноз і два дні лікували водою", - каже Діана. 

Вона переконана, що батька можна було врятувати вчасно почавши необхідне лікування. 

Почалося все з невисокої температури, яка піднялася на другий день після відпочинку біля річки. 

"26 липня він разом з моєю мамою та сестрою відпочивав на річці. Він не купався, а запускав кораблика (прикормлював рибу - ред.), зайшов по коліна і все", - розповідає Діана. 

Через день після відпочинку у Ігоря Ятела піднялася температура, але все скидалося на звичайну застуду. 

"Спочатку у нього була температура десь 37, але потім почали боліти литки. Ми звернулися до сімейного лікаря, на що вона відкрила йому лікарняний і відправила на аналізи", - каже донька.

Але надвечір того ж дня самопочуття чоловіка погіршилось. 

"Ввечері йому стає погано, впав тиск. Ми викликаємо швидку допомогу, чекали 40 хвилин. Приїхала невідкладна допомога. Як потім виявилось це різні речі, і за словами лікаря швидка приїздить тільки до тих, хто вже вмирає. Лікар невідкладної допомоги запропонував на вибір два уколи… В цей момент приходять аналізи і мама показує йому – він відповів, що не розуміється в аналізах і немає підстав везти тата в лікарню", — описує ситуацію Діана. 

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Вже на той момент аналізи Ігоря Ятело свідчили про критичне перевищення С-реактивного білка та сечової кислоти у крові. Родина вирішує відвезти чоловіка до Білоцерківської міської лікарні №2. 

Там, за словами родичів, вони стикнулися з відсутністю чергового лікаря та байдужим ставленням. Зрештою чоловіка все ж прийняли. 

"Ми показали аналізи, розповіли всі симптоми. Вони не розуміли що в нього і 2 години ставили діагноз. Рентген йому робили, хоча у нього на руках була флюорографія зроблена за пару днів до того. Десь близько першої ночі, це було вже 1 серпня, його кладуть в відділення неврології з діагнозом синдром Гієна-Барре (рідкісне аутоімунне захворювання при якому імунна система помилково атакує периферичні нерви - ред.) та ставлять крапельниці", - розповідає Діана. 

Донька демонструє фотографії тих ліків, які вводили її батькові. На них видно, що Ятело ставили крапельниці з розчином натрію хлориду, парацетамолом та "Сода Буфер", ймовірно для зниження кислотності крові. Жодних інших ліків на той час не давали, а таке лікування виглядає, як суто симптоматичне.

Рідні благали дообстежити чоловіка, стан якого став стрімко погіршуватися. 

"Тепер Грузинський розповідає, що ми привезли батька у геть критичному, передсмертному стані. Хай подивляться на камери спостереження у приймальному відділенні – він ще навіть посміхався, але у нього дуже боліли ноги, тому я всадила його у візок. А ось вже в лікарні йому стало гірше, але там гаяли час", - розповідає Діана. 

Зрештою йому провели додаткові обстеження і встановили новий діагноз – камені в нирках. На той час у пацієнта почалася жовтяниця і збільшився живіт. За словами рідних вони просили про додаткову консультацію вузькопрофільного спеціаліста – на що отримали відповідь, що такої можливості зараз немає, адже вихідні. Загалом, родина покійного, описує все перебування в лікарні, як постійний процес пошуку хоч когось, хто б міг взяти відповідальність за лікування Ігоря Ятело: спочатку чергового лікаря, далі завреанімації, вузькопрофільного спеціаліста, головного лікаря. Вони переконували, що у чоловіка можливо лептоспіроз.

Після зміни діагнозу стан Ігоря Ятело продовжував погіршуватися, за словами родичів він потребував переведення в реанімацію. Але це сталося тільки коли змінилася чергова лікарка. 

"В неділю (2 серпня - ред.) зранку приходить лікар і каже: "Чого він досі тут? Він має бути в реанімації. Чого його ніхто нікуди не відправив?", - розповідає Діана. 

Вона каже, що лікарка одразу запідозрила лептоспіроз. 

Наступного дня родині повідомили про смерть чоловіка. Ятело загалом провів у лікарні півтори доби і судячи з розповіді родичів більшість часу вони витратили на вмовляння персоналу провести належне обстеження та призначити належне лікування. 

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Позиція лікарні, розтин і кримінальне провадження 

У лікарні недбалість персоналу заперечують. Генеральний директор Олександр Грузинський стверджує, що Ігоря Ятело привезли до лікарні вже з критичними показниками практично несумісними з життям, але водночас переконує – до реанімації чоловіка не забрали, оскільки не було показань. Грузинський визнає, що бувають помилки у діагностиці. 

"Бувають помилки в діагностиці. Я не кажу, що вони на 100% мали правильно поставити діагноз", - каже Грузинський у коментарі Еспрессо. 

Відкидає він і заяви родини про відсутність чергового лікаря. Водночас донька померлого оприлюднила запис на якому, ймовірно, Грузинський каже, що чергового лікаря на вихідних немає.

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Відкидають родичі і заяви про те, що чоловік два тижні лікувався вдома, адже від моменту відпочинку на річці до смерті пройшло всього 8 днів. 

За заявою родичів було розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 140 ККУ -  неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником, якщо це сталося через недбалість і призвело до тяжких наслідків для хворого. Примітно, що в рамках цього провадження була призначена судово-медична експертиза, проведення якої, нібито в лікарні намагалися зупинити втручанням у документацію. 

Родичі переконані, що Ігор Ятело став жертвою халатності та непрофесійності лікарів. Зараз вони очікують на результати судово-медичної експертизи та переконані у своїй правоті. 

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Замість висновків 

На превеликий жаль, українці все частіше стикаються з лікарською недбалістю, яка часто спричиняє трагічні наслідки. І стається це не лише в державних чи комунальних лікарнях, але й у приватних закладах. Крапку у кожному конкретному випадку має поставити суд. Але родини померлих пацієнтів заслуговують на справедливість та відповіді. 

Усі фото - родини Ятело 

Юлія Мельник

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